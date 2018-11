Kdo bo Maribor popeljal v boljše čase?

Med kandidati za župana štajerske prestolnice padajo težke besede na račun drug drugega. Kdo jo bo vodil naslednja štiri leta in kako? Bo to spet nekdanji štajerski župan Franc Kanlger, ki so ga odnesli radarji? Ima možnosti, da ponovi mandat Andrej Fištravec? Ali bo to podjetnik Saša Arsenovič, ki mu je med župani vzor ljubljanski župan Jankovič ali celo ženska Lidija Divjak Mirnik, ki so ji ob najavi kandidature prerezali gume na avtomobilu?

VEČ VIDEOVSEBIN 22:40 Soočenje kandidatov za mariborskega župana, 1. del 03:38 Soočenje kandidatov za mariborskega župana, 2. del