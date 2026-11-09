Kje bodo živeli in parkirali Novogoričani?

Za položaj na čelu Mestne občine Nova Gorica po vrstnem redu na glasovnici tekmuje pet kandidatov: Bogdan Česnik, ki ga predlagajo David Kožuh in skupina volivcev; Samo Turel - kandidat Gibanja Svoboda, Marko Rusjan - kandidat Levice, Damjana Pavlica, ki jo skupaj predlagajo SDS, NSi, Demokrati in Zveza za Primorsko ter Matevž Vidmar - kandidat Socialnih demokratov. Ker uradnih javnomnenjskih raziskav na reprezentativnem vzorcu ni, smo na podlagi zastopanosti v aktualnem mestnem svetu in na podlagi uredniške presoje na soočenje povabili tri kandidate: Turela, Rusjana in Pavlico.

Proračun Mestne občine Nova Gorica je skoraj 60 milijonov evrov ali nekaj več kot 1800 evrov na prebivalca. V mandatu Turela se je občina izdatno zadolžila – 29 milijonov evrov posojil. Zakaj? "Zadolžili smo se projektno," odgovarja Turel. Trdi, da so po zadolženosti na zlati sredini med slovenskimi občinami in da bodo projekti občini ostali. Pavlica bi se zadolževala na račun urejanja novih gospodarskih con. "Če je gospodarstvo močno, je lahko močen tudi proračun in gospodarstvo je gonilna sila za vse ostalo." Rusjan županu priznava pomembne premike na področju infrastrukture, ki pa so se zgodili tudi s pomočjo prejšnje vlade, ki je bila zaveznica novogoriške občine. "Zadolževanje ni problem, važno je, kako se denar porabi." Denar bi namenil predvsem obnovi cest in zagotavljanju parkirnih mest z obnovo parkirne hiše na Ulici Gradnikove brigade, medtem ko v "neke velike investicije ne bi šel". Turel bi medtem nadaljeval z urejanjem cest, reševanjem parkirne politike, posvetil bi se tudi urejanju gospodarske cone Kromberk in obnovi glavne vodovodne žile. Pavlica ob tem izpostavlja še podeželje, kjer je po njenem mnenju potrebno poskrbeti tako za mlade kot starejše.

Trg Evrope v Novi Gorici FOTO: Aljoša Kravanja

Stanovanjska problematika

Povprečna bruto plača je v občini 2448 evrov, cena stanovanj pa okrog 2500 za kvadratni meter. Zaradi stanovanjske stiske so se nekateri Novogoričani že odločili tudi za selitev v italijansko Gorico. Kako bodo kandidati ponudili več stanovanj po dostopnih cenah, da bodo občani ostali na slovenski strani meje? "Na območju Majskih Poljan bomo v naslednjih dveh letih zgradili 214 dostopnih najemnih stanovanj, do 2034 vsega skupaj 510. Občinski sklad pa bo skupaj z državnim zgradil 107 varovanih stanovanj za starejše," obljubuje Turel, ki ob tem izpostavlja tudi umestitev univerzitetnega kampusa Univerze v Novi Gorici. Rusjan gradnjo novih stanovanj pozdravlja, izpostavlja še zemljišče v središču Nove Gorice, kjer bi se prav tako lahko gradilo. Po njegovih besedah v Gorici živi 1500 ljudi, ki delajo v Novi Gorici, zato bo potrebno tesnejše sodelovanje z italijanskimi organi, predvsem na področju lažje administracije za ljudi, ki imajo življenje razpeto med dvema državama. Pavlica bi stanovanjsko problematiko reševala tudi s starimi hišami na podeželju, ki bi jih bilo treba obnoviti. "Mladi morajo ostati tudi na podeželju, da ne bo izumrlo," je prepričana. "Ni velike razdalje med centrom Nove Gorice in podeželjem." Kot predlog zagovarja možnost subvencioniranja obrestnih mer za kredite pri obnovi ali gradnji.

Pomanjkanje stanovanj in parkirišč pesti vse več občanov Nove Gorice. FOTO: Bobo

Turel je ob tem izpostavil, da je mestni svet na zadnji seji sprejel odlok, "ki naslavlja prav to - subvencioniranje kredita oziroma stroška nakupa ali obnove. Tudi enostanovanjskih hiš na podeželju".

Kako zagotoviti več parkirišč?