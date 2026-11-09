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Slovenija

Kje bodo živeli in parkirali Novogoričani?

Ljubljana, 09. 11. 2026 18.40 pred 1 uro 3 min branja 19

Avtor:
Svet na Kanalu A N.L.
Pomanjkanje stanovanj in parkirišč pesti vse več občanov Nove Gorice.

Nova Gorica - mesto, ki je nastalo po drugi svetovni vojni, ko je Gorica ostala v Italiji, na naši strani meje pa smo zgradili Novo Gorico, ki jo pogosto imenujemo najmlajše slovensko mesto. Ima zelo drugačno urbanistično zasnovo kot večina slovenskih mest, pod njo pa je podpisan Edvard Ravnikar, Plečnikov učenec. Kakšna bo podoba mesta v prihodnjih letih, bo odvisno tudi od tega, kdo jo bo vodil. Za položaj na čelu Mestne občine Nova Gorica tekmuje pet kandidatov, soočili smo mnenja treh. Kako bi reševali stanovanjsko in parkirno problematiko v občini in kako bi razporejali občinski proračun?

Za položaj na čelu Mestne občine Nova Gorica po vrstnem redu na glasovnici tekmuje pet kandidatov: Bogdan Česnik, ki ga predlagajo David Kožuh in skupina volivcev; Samo Turel - kandidat Gibanja Svoboda, Marko Rusjan - kandidat Levice, Damjana Pavlica, ki jo skupaj predlagajo SDS, NSi, Demokrati in Zveza za Primorsko ter Matevž Vidmar - kandidat Socialnih demokratov. Ker uradnih javnomnenjskih raziskav na reprezentativnem vzorcu ni, smo na podlagi zastopanosti v aktualnem mestnem svetu in na podlagi uredniške presoje na soočenje povabili tri kandidate: Turela, Rusjana in Pavlico.

Proračun Mestne občine Nova Gorica je skoraj 60 milijonov evrov ali nekaj več kot 1800 evrov na prebivalca. V mandatu Turela se je občina izdatno zadolžila – 29 milijonov evrov posojil. Zakaj? "Zadolžili smo se projektno," odgovarja Turel. Trdi, da so po zadolženosti na zlati sredini med slovenskimi občinami in da bodo projekti občini ostali.

Pavlica bi se zadolževala na račun urejanja novih gospodarskih con. "Če je gospodarstvo močno, je lahko močen tudi proračun in gospodarstvo je gonilna sila za vse ostalo."

Rusjan županu priznava pomembne premike na področju infrastrukture, ki pa so se zgodili tudi s pomočjo prejšnje vlade, ki je bila zaveznica novogoriške občine. "Zadolževanje ni problem, važno je, kako se denar porabi." Denar bi namenil predvsem obnovi cest in zagotavljanju parkirnih mest z obnovo parkirne hiše na Ulici Gradnikove brigade, medtem ko v "neke velike investicije ne bi šel".

Turel bi medtem nadaljeval z urejanjem cest, reševanjem parkirne politike, posvetil bi se tudi urejanju gospodarske cone Kromberk in obnovi glavne vodovodne žile. Pavlica ob tem izpostavlja še podeželje, kjer je po njenem mnenju potrebno poskrbeti tako za mlade kot starejše.

Trg Evrope v Novi Gorici
Trg Evrope v Novi Gorici
FOTO: Aljoša Kravanja

Stanovanjska problematika

Povprečna bruto plača je v občini 2448 evrov, cena stanovanj pa okrog 2500 za kvadratni meter. Zaradi stanovanjske stiske so se nekateri Novogoričani že odločili tudi za selitev v italijansko Gorico. Kako bodo kandidati ponudili več stanovanj po dostopnih cenah, da bodo občani ostali na slovenski strani meje?

"Na območju Majskih Poljan bomo v naslednjih dveh letih zgradili 214 dostopnih najemnih stanovanj, do 2034 vsega skupaj 510. Občinski sklad pa bo skupaj z državnim zgradil 107 varovanih stanovanj za starejše," obljubuje Turel, ki ob tem izpostavlja tudi umestitev univerzitetnega kampusa Univerze v Novi Gorici.

Rusjan gradnjo novih stanovanj pozdravlja, izpostavlja še zemljišče v središču Nove Gorice, kjer bi se prav tako lahko gradilo. Po njegovih besedah v Gorici živi 1500 ljudi, ki delajo v Novi Gorici, zato bo potrebno tesnejše sodelovanje z italijanskimi organi, predvsem na področju lažje administracije za ljudi, ki imajo življenje razpeto med dvema državama.

Pavlica bi stanovanjsko problematiko reševala tudi s starimi hišami na podeželju, ki bi jih bilo treba obnoviti. "Mladi morajo ostati tudi na podeželju, da ne bo izumrlo," je prepričana. "Ni velike razdalje med centrom Nove Gorice in podeželjem." Kot predlog zagovarja možnost subvencioniranja obrestnih mer za kredite pri obnovi ali gradnji.

Pomanjkanje stanovanj in parkirišč pesti vse več občanov Nove Gorice.
Pomanjkanje stanovanj in parkirišč pesti vse več občanov Nove Gorice.
FOTO: Bobo

Turel je ob tem izpostavil, da je mestni svet na zadnji seji sprejel odlok, "ki naslavlja prav to - subvencioniranje kredita oziroma stroška nakupa ali obnove. Tudi enostanovanjskih hiš na podeželju".

Kako zagotoviti več parkirišč?

V središču mesta parkirišč primanjkuje. Kako bi problematiko reševali kandidati? Pavlica izpostavlja, da bi se občina morala pogovoriti z občani, ki imajo morda idejo, kako težavo rešiti.

Rusjan bi najprej sprejel parkirno politiko. Ključna se mu zdi tudi zaveza, da "kjer parkirišča umaknemo, jih zagotovimo drugje". Tudi on zagovarja dialog s prebivalci in razvoj javnega potniškega prometa.

Turel napoveduje posodobljen javni mestni potniški promet. "Kupili smo štiri nove električne avtobuse, povečali frekvenco in dodali linijo vzhod zahod." Napoveduje parkirno politiko, v sklopu katere bo parkiranje za prvi avtomobil brezplačno, za drugega in tretjega pa bi uvedli plačilo. "S tem pridobimo tudi sredstva za obnovo obeh parkirnih hiš na Ulici Gradnikove brigade in izgradnjo nove garažne hiše pri Osnovni šoli Ledine," napoveduje tudi manjšo parkirno hišo na Ajševici.

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KOMENTARJI19

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MEDKO
09. 11. 2026 20.12
Nesramno od novinarske hiše. povabit vse ali pa nobenega.
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+1
1 0
Definbahija
09. 11. 2026 20.04
Zakaj se mora klicat Goriška če je Gorica trenutno najman zanimiva občina v Vipavski dolini??? Wajdušna je 10 let pred njimi
Odgovori
+2
3 1
Castrum
09. 11. 2026 19.51
Umetno mesto, ki je živelo samo v komunizmu, po padcu komunizma so vse firme propadle , edino kar živi je igralništvo. Nobene perspektive za mlade, nobenega razvoja, popoln polom post-komunizma
Odgovori
+5
5 0
MEDKO
09. 11. 2026 20.21
In še kar naprej volijo leve. Samo referendume poglejte. Ne vem kako si lahko tolk nazaj.
Odgovori
0 0
fljfo
09. 11. 2026 19.50
Rusjan pravi, da je najbolje vse nacionalizirat...
Odgovori
+1
1 0
asgard
09. 11. 2026 19.46
Kakšen problem s parkirišči ? Kolega je kupil stanovanje v centru Gorice in ima DVA parkirna prostora...
Odgovori
0 0
Castrum
09. 11. 2026 19.52
Ah, kje pa! V centru Nove Gorice ni lastniških parkirišč, so samo skupna!
Odgovori
+1
1 0
mali.mato
09. 11. 2026 19.45
Noben izmed teh treh ne bo zmagal.
Odgovori
+2
2 0
MEDKO
09. 11. 2026 20.11
upam da res ne. Turel je zafural in ne rabimo ga več
Odgovori
+1
1 0
kinimod
09. 11. 2026 19.39
Komunajzarji Goriški
Odgovori
+2
5 3
2fast4
09. 11. 2026 19.35
Pri zupanu boste parkirali na dovozu...
Odgovori
+3
3 0
Perovskia
09. 11. 2026 19.32
se dobr da nimamo v vaski vasi župana. kok enga dnarje mečemo cez okno
Odgovori
+2
3 1
jozefStefan
09. 11. 2026 19.23
Grdo in nepošteno.. če je kandidatov 5, je prav, da vsi dobijo enako količino časa, da se predstavijo! Naj zmaga tisti, ki ga ni bilo in naj vas odpika, ko boste želeli prve komentarje itd.
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+2
3 1
Pinokio
09. 11. 2026 19.16
Ne razumem, zakaj večina kandidatov, ko so izvoljeni, pozabijo na svoje predvolilne obljube? So tako vzhičeni, ko so enkrat izvoljeni in prepričani, da saj 4 leta delajo, kar koli se jim zazdi?
Odgovori
+1
3 2
kala 09
09. 11. 2026 19.13
Kje v Trstu,domov pa iz kurjero.
Odgovori
+3
3 0
Pajo_36
09. 11. 2026 19.12
Ja, pa dobr, kje je Kranj??? 3 mesto smo v SLO, res kot da nas ni ! Bomo na vrsti za kakim Duplekom, al kako?
Odgovori
-6
1 7
Arguss
09. 11. 2026 19.17
Vrhunske firme se selijo na podeželje in v manjša mesta.Vi ste višja liga tretje največje mesto v Sloveniji , ki je prehitelo Celje po prebivalcih.Al se bo rešilo.
Odgovori
+3
3 0
Arguss
09. 11. 2026 19.10
Italija tudi ni več neka bogatija za delat.Ene 300eur več na mesec, kot v Sloveniji.
Odgovori
+6
7 1
roten
09. 11. 2026 19.01
Njih bolj zanima kdaj bo belo v akciji
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+2
3 1
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