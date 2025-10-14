Božičnica ali razbremenitev plač z zvišanjem splošne olajšave?

Po mnenju poslancev vladajoče koalicije SDS-ov predlog, bolj kot na resen fiskalni dokument, spominja na gimnazijski esej, zato vztrajajo pri uvedbi obvezne božičnice v višini 639 evrov. Predlogu SDS-a je nasprotovala tudi vlada Roberta Goloba z obrazložitvijo, da bi bil njihov predlog nevzdržen za proračun.

In kaj je glavni razlog, da so zavrnili predlog SDS-a za razbremenitev ljudi pri dohodnini? "Želimo razbremeniti ljudi pri dohodnini, a na odgovoren način. Božičnica je petkrat manj obremenjujoča za proračun v prvem letu, predlog SDS-a eksponentno raste. Ravnotežje vidimo v tem, da se ljudjem razbremeni plača z božičnico in vzdržujemo javne finance," odločitev pojasnjuje poslanka Gibanja Svoboda Lucija Tacer Perlin.

V SDS se ne strinjajo z izračuni vlade, da je njihov predlog nevzdržen. "Po naših izračunih bi v letu 2026 to davkoplačevalce stalo oziroma ne stalo, saj bi jim več ostalo v denarnicah, okoli 360 milijonov evrov, pri čemer niso upoštevali, da bi država preko drugih virov, kot je DDV, v proračun dobila več denarja. Učinek bi bil po oceni SDS za proračun minoren," na drugi strani ocenjuje poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Opozarja tudi, da v proračunu za leto 2025 ni rezerviranih sredstev za božičnico, o spremembah za leto 2026 pa še niso glasovali. "Božičnico podpiramo, a ne, da je obvezna."