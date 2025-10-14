Božičnica ali razbremenitev plač z zvišanjem splošne olajšave?

Po mnenju poslancev vladajoče koalicije SDS-ov predlog, bolj kot na resen fiskalni dokument, spominja na gimnazijski esej, zato vztrajajo pri uvedbi obvezne božičnice v višini 639 evrov. Predlogu SDS-a je nasprotovala tudi vlada Roberta Goloba z obrazložitvijo, da bi bil njihov predlog nevzdržen za proračun.
In kaj je glavni razlog, da so zavrnili predlog SDS-a za razbremenitev ljudi pri dohodnini? "Želimo razbremeniti ljudi pri dohodnini, a na odgovoren način. Božičnica je petkrat manj obremenjujoča za proračun v prvem letu, predlog SDS-a eksponentno raste. Ravnotežje vidimo v tem, da se ljudjem razbremeni plača z božičnico in vzdržujemo javne finance," odločitev pojasnjuje poslanka Gibanja Svoboda Lucija Tacer Perlin.
V SDS se ne strinjajo z izračuni vlade, da je njihov predlog nevzdržen. "Po naših izračunih bi v letu 2026 to davkoplačevalce stalo oziroma ne stalo, saj bi jim več ostalo v denarnicah, okoli 360 milijonov evrov, pri čemer niso upoštevali, da bi država preko drugih virov, kot je DDV, v proračun dobila več denarja. Učinek bi bil po oceni SDS za proračun minoren," na drugi strani ocenjuje poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Opozarja tudi, da v proračunu za leto 2025 ni rezerviranih sredstev za božičnico, o spremembah za leto 2026 pa še niso glasovali. "Božičnico podpiramo, a ne, da je obvezna."
Tacer Perlinova je dodala, da jim v tem mandatu ni uspelo obdavčiti premoženja, a da ta zaveza ostaja in da jo bodo v prihodnje tudi skušali izpeljati. Po njenih besedah že pripravljajo podlage.
V SDS medtem nasprotujejo dodatnim davčnim obremenitvam. Opozorila je, da je vlada plače dodatno obremenila z zdravstvenim prispevkom in prispevkom za dolgotrajno oskrbo, dodatno so po njenem mnenju obremenili tudi gospodarstvo.
"Vlado smo prevzeli v negotovem času, ko so bile javne finance ogrožene. Naša zaveza je bila, da bomo spoštovali fiskalno pravilo," na očitke odgovarja Lucija Tacer Perlin. O prispevku za dolgotrajno oskrbo pravi, da nov velik državni sistem potrebuje financiranje, ki so ga zagotovili. "Smo stalno v stiku z dogajanjem na terenu, da zakon odgovarja na potrebe ljudi," na očitke o nedelujočem sistemu dolgotrajne oskrbe odgovarja Tacer Perlin.
V SDS so prepričani, da ljudje plačujejo za nekaj, kar se sploh ne izvaja. Prizadevajo si za razbremenitev plač, obvezna božičnica pa je po besedah Lep Šimenkove za nekatere zgolj dodatna obdavčitev.
