Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Božičnica ali razbremenitev plač z zvišanjem splošne olajšave?

Ljubljana, 14. 10. 2025 22.45 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24UR ZVEČER , N.L.
Komentarji
78

Poslanci koalicije so bili proti predlogu SDS, da bi se splošna dohodninska olajšava s sedanjih dobrih 5000 evrov do leta 2028 dvignila na 10.000, s čimer bi se zaposlenim zvišal neto dohodek. Poslanka Gibanja Svoboda Lucija Tacer Perlin je v soočenju izpostavila, da je božičnica občutno manj obremenjujoča za proračun, poslanka SDS Suzana Lep Šimenko medtem odgovarja, da bi bil učinek njihovega predloga na proračun minoren.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Lucije Tacer Perlin (GS) in Suzane Lep Šimenko iz (SDS)
    13:29
    Iz 24UR ZVEČER: Soočenje Lucije Tacer Perlin (GS) in Suzane Lep Šimenko iz (SDS)
  • Iz 24UR ZVEČER: Zavrnili predlog postopnega zvišanja splošne olajšave
    02:07
    Iz 24UR ZVEČER: Zavrnili predlog postopnega zvišanja splošne olajšave

Po mnenju poslancev vladajoče koalicije SDS-ov predlog, bolj kot na resen fiskalni dokument, spominja na gimnazijski esej, zato vztrajajo pri uvedbi obvezne božičnice v višini 639 evrov. Predlogu SDS-a je nasprotovala tudi vlada Roberta Goloba z obrazložitvijo, da bi bil njihov predlog nevzdržen za proračun.

In kaj je glavni razlog, da so zavrnili predlog SDS-a za razbremenitev ljudi pri dohodnini? "Želimo razbremeniti ljudi pri dohodnini, a na odgovoren način. Božičnica je petkrat manj obremenjujoča za proračun v prvem letu, predlog SDS-a eksponentno raste. Ravnotežje vidimo v tem, da se ljudjem razbremeni plača z božičnico in vzdržujemo javne finance," odločitev pojasnjuje poslanka Gibanja Svoboda Lucija Tacer Perlin

V SDS se ne strinjajo z izračuni vlade, da je njihov predlog nevzdržen. "Po naših izračunih bi v letu 2026 to davkoplačevalce stalo oziroma ne stalo, saj bi jim več ostalo v denarnicah, okoli 360 milijonov evrov, pri čemer niso upoštevali, da bi država preko drugih virov, kot je DDV, v proračun dobila več denarja. Učinek bi bil po oceni SDS za proračun minoren," na drugi strani ocenjuje poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Opozarja tudi, da v proračunu za leto 2025 ni rezerviranih sredstev za božičnico, o spremembah za leto 2026 pa še niso glasovali. "Božičnico podpiramo, a ne, da je obvezna."

Tacer Perlinova je dodala, da jim v tem mandatu ni uspelo obdavčiti premoženja, a da ta zaveza ostaja in da jo bodo v prihodnje tudi skušali izpeljati. Po njenih besedah že pripravljajo podlage. 

V SDS medtem nasprotujejo dodatnim davčnim obremenitvam. Opozorila je, da je vlada plače dodatno obremenila z zdravstvenim prispevkom in prispevkom za dolgotrajno oskrbo, dodatno so po njenem mnenju obremenili tudi gospodarstvo. 

"Vlado smo prevzeli v negotovem času, ko so bile javne finance ogrožene. Naša zaveza je bila, da bomo spoštovali fiskalno pravilo," na očitke odgovarja Lucija Tacer Perlin. O prispevku za dolgotrajno oskrbo pravi, da nov velik državni sistem potrebuje financiranje, ki so ga zagotovili. "Smo stalno v stiku z dogajanjem na terenu, da zakon odgovarja na potrebe ljudi," na očitke o nedelujočem sistemu dolgotrajne oskrbe odgovarja Tacer Perlin.

V SDS so prepričani, da ljudje plačujejo za nekaj, kar se sploh ne izvaja. Prizadevajo si za razbremenitev plač, obvezna božičnica pa je po besedah Lep Šimenkove za nekatere zgolj dodatna obdavčitev. 

božičnica splošna dohodninska olajšava dohodnina plače proračun
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (78)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
son?ek11
17. 10. 2025 14.03
Kje so upokojenci? Pozabljeni , kljub 40 in več delovne dobe?????
ODGOVORI
0 0
frenk7
15. 10. 2025 17.47
+2
janševci so polni idej,... kadar so v opoziciji, ko so pa vladali, so pa ves denar porabili za lastno financiranje svojih medijev in obveščevalne službe....
ODGOVORI
6 4
apage
15. 10. 2025 19.27
+0
Ja pa saj te zakone, ki jih vlagajo so bili že vloženi ampak jih je trenutna koalicija takoj razveljavila. Torej tvoje trditve ne držijo.
ODGOVORI
3 3
marker1
15. 10. 2025 15.35
-4
Trgovec z raketami je vrgel novih 45 milijonov skozi okno.
ODGOVORI
2 6
marker1
15. 10. 2025 15.33
+2
Če gospodarstvo ne zmore plačati božičnic, potem jih tudi javni sektor ne sme izplačati, saj gospodarstvo polni proračun. Že itak ste najeli kredit za povišice plač JS. A boste spet najemali nove kredite? Golob spet deli bombončke svojim v JU.
ODGOVORI
5 3
son?ek11
17. 10. 2025 14.04
Gospodarska zbornica vedno grozi in jamra!! Ista je jot zdravniški Fides
ODGOVORI
0 0
vednokontra
15. 10. 2025 14.38
+0
Levosučni smetilci portala. kakšne finančne opore pa ima 2 miljardi primakljaja. Država je v bankrotu, levičarji ste povsod in vse uničili in ponovno uničujete Slovensko gospodarstvo, odnose v družbi in moralo. Prehitela nas je Češka, Hrvaška, Madžarska in Poljska nas bosta v naslednjem letu. Gospodarska rast je padla na 1%, kar je v bistvu rescesija, vi pa še kar tropbite o Janši. Če bi ostale njihove reforme ne bi bilo potrebno bankrotirati državo, da se kupuje glasove. Samo popolni zalepljenec, bedak ali trol lahko hvali in podpira ljudi, ki si domišljajo , da vladajo, ker to ni vlada, ampak je skupina narcisojidnih, lažnjivih, zahrbtnih, brezveznjakov.
ODGOVORI
4 4
iskriv
15. 10. 2025 13.31
+6
SDS zopet vsiljuje nekaj za kar nima trdne opore v finančnih prilivih . SDS bi kot je pri njih v navadi samo dajal brez kritja in spravljal državni proračun v primanjkljaj , kot ga je že in se dodatno zadolževal , kot so se že , da so spravili državo skoraj v bankrot in potem klicali Bruseljsko trojko na pomoč , ko so zadolžili državo iz 16 na 40 milijard in zato plačujemo letno 1 milijardo obresti . Ta greh Janševe vlade bodo odplačevali še zanamci . Tako , kot predlog SIMIĆA o dvigu DDV in podražil bi življenje vsem do onemoglosti , SDS – ovec pač . Želijo bi všečni ljudem pred volitvami , zato taki neumni in ne sprejemljivi predlogi !
ODGOVORI
9 3
Jonason
15. 10. 2025 15.20
-5
Daj, daj iskriv malo iskrenosti ti nebi škodovalo...
ODGOVORI
1 6
iskriv
15. 10. 2025 18.07
+0
Vam sektašem pa vsaj kanček samokritičnosti in poštenosti do sebe in drugih , da ne bi svojih napak skrivali s tem , da kažete s prstom na druge , da bi preusmerili pozornost drugam .
ODGOVORI
1 1
Tomvojo
15. 10. 2025 13.17
+0
Golob forsira božičnico zato da bo raja lažje preživela cenovni energetski šok njegove roparske energetske zakonodaje ki se bo prelila v žepe energomešetarjev.
ODGOVORI
4 4
ArkaMast
15. 10. 2025 13.06
-3
Brez javne uprave država ne funkcionira niti dva dni. Zaslužijo si božičnico. Že lani.
ODGOVORI
3 6
Tavullia46
15. 10. 2025 13.40
+1
Kje bo vzela denar za plače?? Še vedno živi javna uprava od gospodarstva ne obratno. Zastonj pa danes nihče ne dela,... ali pač?
ODGOVORI
2 1
dannyer
15. 10. 2025 12.58
+4
Veliko v javnem sektorju in državni upravi si ne zasluži božičnice ,saj niso uspešni. samo večanje javnega dolga. sramota
ODGOVORI
5 1
dannyer
15. 10. 2025 12.57
+5
To nima pravice zahtevati vlada oz politika božičnica je nagrada za dobro delo podjetja. Ta se izplača prostovolno naj raje znižajo davke in razbremenijo plače tudi božičnice. TO kar delajo ni ekonomska logika. zato pa tonemo.
ODGOVORI
5 0
robica03
15. 10. 2025 12.33
+7
Ja božičnico, ampak ne vsem. Tele na upravnih enotah si jo sigurno ne zaslužijo. Te naročajo na časovni termin, potem pa te še pošiljajo od vrat do vrat. 2 mrd. minusa- mala malica, se bomo, pač še malo zadolžili.
ODGOVORI
7 0
frenk7
15. 10. 2025 12.23
-5
Letos bo božičnica za vse zaposlene,..... ker nam ne vlada janšizem.
ODGOVORI
3 8
bučk
15. 10. 2025 12.04
+1
tako je zamišljeno
ODGOVORI
1 0
bučk
15. 10. 2025 12.03
+7
decembra božičnica, januarja pa nove cene v trgovinah
ODGOVORI
7 0
frenk7
15. 10. 2025 12.23
-3
Januarja bo tudi novo leto ...
ODGOVORI
1 4
frenk7
15. 10. 2025 12.03
-3
SDS sekta bi dvignila DDV,.... si morete misliti ??????
ODGOVORI
4 7
frenk7
15. 10. 2025 11.40
-5
Laž in korupcija sta nesmrtni duši janšizma, farških in starih komunistov, ki so rak rana naše države, sedaj pri maši sedijo v prvi vrsti in v svoji zamaknjenosti že belo gledajo, tako da se ne ve ali jim prihaja ali odhajajo…. Ko pa pridejo iz cerkve pa nobena stvar ni varna pred njimi, še krono matere božje bi ukradli, če bi jo lahko…...
ODGOVORI
3 8
frenk7
15. 10. 2025 11.39
-4
janšizem je izredno družbeno škodljiv v vseh pogledih in na vseh področjih.…
ODGOVORI
4 8
frenk7
15. 10. 2025 11.39
-4
Samo, da pri nas ne vlada več klerojanšizem, to je sds in njena podpornica nsi, …. vse drugo bomo z veseljem sprejeli in preživeli…. V S(s)vobodi se imamo prav lepo.
ODGOVORI
3 7
Jezna Jasna
15. 10. 2025 10.36
-6
SDS-ov Simič bi pa kar dvignil DDV. Kaj to pa ni davek? Kakšne bučke. V lev žep ti dam 10 evrov, iz desnega pa ti vzamem 20. Logika janšistov ne pije vode. Fiskalni svet je moral vzeti naklofen zaradi glavobola, ko je dobil ta predlog na mizo.
ODGOVORI
6 12
Groucho Marx
15. 10. 2025 10.40
+4
Stokrat boljši je nakup še nekaj svežnjev raket.
ODGOVORI
6 2
Jezna Jasna
15. 10. 2025 10.44
-3
Tvoj Janez bi še kaj drugega kupil in poslal v Ukrajino. Ne pozabi, da je prvi odpeketal v Kijev.
ODGOVORI
5 8
Groucho Marx
15. 10. 2025 10.51
+2
Bi, če bi, bi.... 🤣😅🤣
ODGOVORI
3 1
frenk7
15. 10. 2025 12.24
-2
Dobro, da ni ...
ODGOVORI
2 4
marker1
15. 10. 2025 15.29
-1
JJ Ukrajini ni dal niti enega enega evra in niti enega naboja, samo moralno podporo. Vi levaki ste pa SV pobrali vse orožje, tanke in milijone iz proračuna ter vse poslali v Ukrajino.
ODGOVORI
1 2
Mclaren
15. 10. 2025 10.29
-6
To so naši vrli delodajalci!
ODGOVORI
0 6
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306