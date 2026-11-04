Kako v Murski Soboti zadržati mlade in privabiti nova podjetja?

Damjan Anželj (SD) občino vodi štiri leta. Zakaj bi mu volivci zaupali še en mandat? "Zaključili so za 38 milijonov evrov projektov, pridobili 18 milijonov iz evropskih in državnih razpisov, in imamo projekte, ki so že pripravljeni." Stavi tudi na raznoliko ekipo z različnih področij, saj si želi, da bi občina napredovala. Andrej Mešič (SDS) kot glavni izziv občine izpostavlja demografijo, ki je v Pomurju alarmantna. "V 12 letih vladavine SD je Murska Sobota zgubila 1000 ljudi. Populacija se stara. V tej smeri je treba delati." Gorazd Kerec (Gibanje Svoboda), ki je bil del koalicije, želi župana zamenjati. Kje se razhajata? "V Murski Soboti se gradi premalo stanovanj, pod slovenskih povprečjem," izpostavlja tudi, da bi v obrtni coni lahko bilo več podjetij.

Ker uradnih javnomnenjskih raziskav na reprezentativnem vzorcu ni, smo na podlagi zastopanosti v aktualnem mestnem svetu in na podlagi uredniške presoje na soočanje povabili omenjene tri kandidate.

Kako bi kandidati reševali stanovanjski problem mladih? Mešič predlaga, da bi mladim, ki bi zgradili hišo na območju občine, povrnili komunalni prispevek. Pomembno se mu zdi tudi, da bi v občino prišlo podjetje, ki bi mladim lahko ponudilo dobre plače. Kerec izpostavlja, da so območja v občini že razparcelirana, a da postopki stojijo že več let. "Kot župan bi poskrbel, da bi se te parcele komunalno čim prej uredile." Anželj pa izpostavlja, da so oblikovali štipendijsko politiko v povezavi z gospodarstvom. Trdi, da so v tem mandatu zgradili toliko stanovanj, kot jih prej niso še nikoli.

Kandidati za župana Murske Sobote FOTO: Svet na Kanalu A

Kakšna bo občina leta 2030?