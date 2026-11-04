Kako v Murski Soboti zadržati mlade in privabiti nova podjetja?

Damjan Anželj (SD) občino vodi štiri leta. Zakaj bi mu volivci zaupali še en mandat? "Zaključili so za 38 milijonov evrov projektov, pridobili 18 milijonov iz evropskih in državnih razpisov, in imamo projekte, ki so že pripravljeni." Stavi tudi na raznoliko ekipo z različnih področij, saj si želi, da bi občina napredovala.
Andrej Mešič (SDS) kot glavni izziv občine izpostavlja demografijo, ki je v Pomurju alarmantna. "V 12 letih vladavine SD je Murska Sobota zgubila 1000 ljudi. Populacija se stara. V tej smeri je treba delati."
Gorazd Kerec (Gibanje Svoboda), ki je bil del koalicije, želi župana zamenjati. Kje se razhajata? "V Murski Soboti se gradi premalo stanovanj, pod slovenskih povprečjem," izpostavlja tudi, da bi v obrtni coni lahko bilo več podjetij.
Kako bi kandidati reševali stanovanjski problem mladih?
Mešič predlaga, da bi mladim, ki bi zgradili hišo na območju občine, povrnili komunalni prispevek. Pomembno se mu zdi tudi, da bi v občino prišlo podjetje, ki bi mladim lahko ponudilo dobre plače.
Kerec izpostavlja, da so območja v občini že razparcelirana, a da postopki stojijo že več let. "Kot župan bi poskrbel, da bi se te parcele komunalno čim prej uredile."
Anželj pa izpostavlja, da so oblikovali štipendijsko politiko v povezavi z gospodarstvom. Trdi, da so v tem mandatu zgradili toliko stanovanj, kot jih prej niso še nikoli.
Kakšna bo občina leta 2030?
Kaj konkretno obljubljajo in napovedujejo za prihodnost občine?
Anželj napoveduje, da bodo nadaljevali s projekti, ki so že pripravljeni. "TVD Partizan bo v naslednjem letu obnovljen in na voljo športnikom ter društvom, ki sedaj uporabljajo dotrajane prostore." Napoveduje tudi nove gospodarske in stanovanjske zgodbe ter pohitritev državnih projektov.
Mešič bi dobre prakse ohranil, ob tem pa bi se še pogovoril z lastniki zemljišč, da bi ugotovili, ali želijo zemljišča prodati. Njegova konkretna zaobljuba je: "Vsaki mladi družini, ki bi gradila v Murski Soboti, bi po koncu gradnje povrnili komunalni prispevek in v 30 dneh speljali vodo na parcelo."
Kerec pa se je zavzel, da bo do 2030 dodatnih 150 družin ostalo v mestni občini Murska Sobota.
Anželj se ob obljubah o povrnjenih komunalnih prispevkih sprašuje: "V kolikor znižaš prihodke, je treba realno povedati, kaj zaradi tega ne boš storil. Ali ne bo razpisa za socialno ogrožene, letnega programa športa, drugih projektov?"
Mešič obljublja, da bo gradnja vzhodne obvoznice potekala v skladu z roki in brez aneksov. Po njegovih besedah bo zgrajena v naslednjih dveh letih.
Kerec izpostavlja še, da bi si prizadeval za še boljše sodelovanje občine in upravne enote, ki ima prav tako veliko vlogo pri urejanju gradbenih parcel.
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