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Slovenija

Volilna pravica tujcev v središču razgrete razprave

Ljubljana, 07. 10. 2026 22.45 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Soočenje

Kaj v resnici pomeni glas ZA in kaj glas PROTI na posvetovalnem referendumu, na katerem bodo volilke in volivci odgovarjali na vprašanje, ali ste zato, da imajo pravico na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji državljani RS ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani RS? Zagovorniki poudarjajo, da želijo zaščititi vpliv slovenskih državljanov na lokalnih volitvah, nasprotniki pa opozarjajo, da gre za odvzem že pridobljene pravice ljudem, ki v Sloveniji živijo, delajo, plačujejo davke in so del lokalnih skupnosti.

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    Iz 24UR ZVEČER: Tujci na lokalnih volitvah - 2. del

 

Dan Juvan iz Levice meni, da to, da bo večina odločala o pravici manjšine, ni izraz demokracije, ampak strahopetna politika, ki širi laž in sovraštvo. V soočenju v oddaji 24UR ZVEČER je poudaril: "24 let velja, da imajo prebivalci, naši sokrajani, naši sosedi, prijatelji, ki tukaj živijo 5 let neprekinjeno in imajo dovoljenje za stalno prebivanje, volilno pravico na lokalni ravni. Ampak samo da lahko volijo. Ne kot državljani – državljani lahko kandidirajo, na lokalnih in državnozborskih volitvah."

Nadaljeval je: "In mi razumemo tako: ker delajo znotraj lokalne skupnosti, ker prispevajo k lokalni skupnosti, ker so polnopravni člani naše družbe v tem smislu, imajo tudi pravico soodločati na lokalni ravni. 24 let tega in čez noč ukinjamo pravico brez resnih argumentov." Poudaril je, da se mu argument "vpliva" zdi brezvezen. "Dejanski vpliv je 0,8 odstotka. Hipotetični vplivi, o katerih SDS in predlagatelji govorijo, je le hipotetični vpliv, ki ga je bivši šef DVK zadnjič na soočenju lepo ovrgel."

Andrej Kosi iz SDS se je odzval, da se je od leta 2002 število tujcev z volilno pravico povečalo za 1000 odstotkov. "Delež vseh teh tujcev znaša 6 odstotkov v Republiki Sloveniji, v Mestni občini Ljubljana 10 odstotkov in več, v Mariboru, Celju, Velenju pa celo 12 odstotkov. Torej je vpliv tujcev na lokalnih volitvah, kdo bo sedel v občinskem in mestnem svetu, veliko večji, s tem pa se zmanjša vpliv Slovenk in Slovencev, kar pa je zmanjšana ustavna pravica - da ima oblast ljudstvo, državljani in državljanke, ki jo izvajajo neposredno prek volitev," je komentiral.

Tereza Novak iz Gibanja Svoboda je poudarila, da je res več tujcev volilnih upravičencev, ampak na volitve pride manj kot en odstotek teh volivcev: "Nikoli še ni bilo tako, da bi bila pravica, ki se jo vzame eni skupini, s tem večja pravica za drugo skupino. Če tako hitro pravice jemljemo, brez kakršnegakoli trdnega argumenta, to pomeni, da bomo na dolgi rok vsi izgubili."

Kosi pa je zatrdil, da se delež tujcev povečuje: "Od zadnjih volitev leta 2022 se je povečal za 35 odstotkov, kar pomeni tudi večji vpliv na teh volitvah."

Moramo gledati, koliko volilnih upravičencev ima možnost voliti, je še dejal Kosi. "Če se jih je na zadnjih lokalnih volitvah udeležilo le 10 odstotkov, pomeni, da tujcev ne zanimajo te lokalne volitve. Ampak teoretično možnost imajo kot državljani, in lahko se zgodi, da se udeležijo v večjem deležu, Slovenci pa v manjšem, dejansko je potem vpliv še izdatno večji na občinski ravni."

"Tudi po tem scenariju je tujcev 6 odstotkov," mu je odgovoril Juvan.

Elena Zavadlav Ušaj iz Demokratov pa je poudarila, da je tu treba gledati na vzajemnost. "Vedno poudarjamo, da je treba gledati na enake pravice tujih državljanov pri nas, kot jih imajo naši slovenski državljani v teh državah. Če gledamo, katere države so tiste - prva je BiH, sledijo Kosovo, Srbija itd. Če gledamo, koliko odstotkov jih voli in katere države imajo podpisane sporazume, nobena od teh držav nima podpisanih sporazumov z nami," je dejala.

Kako so se kresala mnenja v nadaljevanju, si poglejte v zgornjih videoposnetkih!

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soočenje lokalne volitve tujci

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