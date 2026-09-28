'Preplet politike in gospodarstva je preplet centrov moči'

"Golob je bil dolga leta vpet v Gen-I, zanimivo, da je to povezano z Romunijo, kjer so našli nek Golobov račun, on je kasneje govoril, da so mu ukradli identiteto. Ko je banka Raiffeisen to zanikala, je napovedal tožbo, osebno ne vem, da bi do tožbe kdaj prišlo," ozadnje dogajanje komentira Gregorčič, ki se sicer sprašuje, ali je Hudohmet deloval v svojem imenu ali je bil finančna mula.

Komu ta korupcijska afera škodi oziroma lahko komu koristi. Zagotovo škoduje Gibanju Svoboda, je prepričan Peter Gregorčič. "Odvisno pa je, kako daleč zadeva sega, koliko bo prišlo v javnost in kdo se bo v mrežo ujel."

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Medtem Lukšič izpostavlja, da vprašanje "zadeva odnos med politiko in gospodarstvom in prehajanje ljudi iz gospodarstva v politiko in morebiti obratno".

"Ljudje, ki grejo iz gospodarstva v politiko, imajo domnevno bolj čiste roke od politike. Tu pa se izkazuje, da brskajo po gospodarstvu v političnem imenu ali pa ta senca pade še na politiko, ker se tam "nekaj grejo" oziroma izkoriščajo položaj kot gospodarstveniki," o kadru v gospodarstvu in politiki meni Lukšič, ki izpostavlja, da če je Golob počel kaj slabega, je to počel prej, ko je bil v gospodarstvu.

"Preplet politike in gospodarstva je preplet centov moči. Eni drugega lahko potrebujejo in to je potrebno preiskovati," še meni Gregorčič. Izpostavlja, da primer naslavlja korupcijo, o kateri veliko govorimo, v Sloveniji ustanovljamo Skok, preiskave pa se dogajajo zgolj v tujini. "Morda nas to lahko veseli, da se bo v tujini kaj odkrilo."

Lukšič ob tem izpostavlja tudi specifiko energetskega sektorja, v katerem je veliko denarja in v Sloveniji dobro posluje. "Gre za ljudi, ki se rekrutirajo v politiko zato, da bi ta sredstva delili." "Ti, ki prihajajo v politiko, da bi ščitili politiko v imenu logike gospodarstva, kažejo ravno nasprotno, da prinašajo logiko nepoštenega biznisa, ki meče slabo luč na legitimnost cele države.