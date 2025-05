Soočenje po referendumu: kakšne posledice bo imel?

Na vprašanje o odstopu je ministrica Vrečko odgovorila, da je svojo odgovornost prevzela s tem, ko je pripravila zakon, ki je bil nato tarča, po njenih besedah, "napačnih argumentov in laži" opozicije. Poudarila je, da je bil zakon tehnične narave, pripravljen na poziv računskega sodišča in ministrstva za finance z namenom izboljšanja transparentnosti in ukinitve dedovanja dodatkov, kar prejšnje vlade niso storile. Zdaj po zavrnitvi velja prejšnji zakon iz leta 1974.

Koalicija in opozicija različno interpretirata izid referenduma. Opozicija razume rezultat kot potrditev svojih argumentov in zahteva odstop vlade ter ministrice Vrečko. Koalicija pa poudarja nizko volilno udeležbo, kjer po njihovi interpretaciji tri četrtine volilcev ni podprlo opozicijskih stališč z neudeležbo na referendumu.

So pa v oddaji nastopili Asta Vrečko iz Levice, Sara Žibrat iz Svobode, Janez Cigler Kralj iz NSi, Dejan Prešiček iz SD in Anže Logar iz Demokratov.

V oddajo 24UR ZVEČER so bili povabljeni predstavniki vseh petih največjih strank, vsi so udeležbo potrdili, tik pred zdajci pa so nato iz SDS sporočili, da Zvonka Černača ne bo, prav tako tudi ne drugega predstavnika SDS.

Logar meni, da je Vrečko pripravila slab zakon, kar se je po njegovih besedah pokazalo že v parlamentarni proceduri. "Narobe je, da ministrica ne vidi nobene dodatne odgovornosti ob takem fiasku, ki je večplasten," je dodal.

Žibrat je povlekla vzporednico z letom 2017."Če je ta zakon slab, potem je za vas očitno slab tudi zakon iz leta 2017, ki na podoben način ureja dodatke za športnike." Rezultata referenduma ne vidi kot poraza vlade. Kot poudarja, tukaj ni zmagovalcev, ampak samo poraženci. V prvi vrsti so to slovenski kulturniki, ki so bili po njenem mnenju "zlorabljeni za napade in agitacijo volilne baze" in pa volivci opozicije, ki so bili "zavedeni".

Cigler Kralj je poudaril, da več kot 400.000 glasov proti zakonu predstavlja "močno sporočilo in ministrici in tej vladi, da nekaj ne delajo prav." Po njegovem mnenju so ljudje s tem glasovanjem pokazali svojo odločnost in vladi sporočili, da ne morejo ignorirati volje ljudstva.

Dejan Prešiček je medtem poudaril, da je bil predlagani zakon po mnenju Socialnih demokratov dober, zato jim je žal, da so se ljudje odločili drugače. Po njegovem mnenju izid referenduma ne bi smel povzročiti večjih trenj znotraj koalicije, v SD pa kulturno ministrico podpirajo.

