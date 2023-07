Soočenje štirih: Koliko nam bo še sploh ostalo v denarnicah?

Politično pester teden se končuje. O naši prihodnosti in debelini denarnic odločajo poslanci. V oddaji 24UR ZVEČER so svoje poglede soočili Borut Sajovic iz Svobode, Zvone Černač iz SDS-a, Jani Prednik iz SD-ja in Janez Cigler Kralj iz NSi-ja. Govorili so o dolgotrajni oskrbi in novem prispevku ter o interventnem zakonu v zdravstvu in ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pa tudi o tem, zakaj v zdravstveni blagajni ni dovolj denarja za plačilo zdravljenja otrok z redkimi boleznimi, kot so Kris, Urban in Karolina.