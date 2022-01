Po volitvah na referendum o plačah?

Bomo šli ob aprilskih volitvah tudi na referendum na katerem bomo odločali, kako visoke plače bomo imeli? Predsednik vlade Janez Janša je sprejel igro Levice in jih presenetil z odločitvijo, da vlada podpira takšen referendum, da naj se ljudje odločijo, ali želijo višje plače ali ne, vendar v Levici nasprotujejo odločanju o tem in volitvah na isti dan. Zakaj, in zakaj gre pri tem tudi za pomebno družbeno odločitev, sta v soočenju v oddaji 24UR ZVEČER govorila predsednik stranke NSi in podpredsednika vlade Matej Tonin ter koordinator Levice Luka Mesec.