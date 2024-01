Tožilci podpirajo poziv sodnikov, naj ministrica odstopi

Ministrica poziv sodnikov in tožilcev k njenemu odstopu ali odstopu predsednika vlade označuje za nenaveden, češ, da sama v nastalih razmerah ne vidi nobene koristi. Spomnimo, junija je Ustavno sodišče odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja. In ker se to ni zgodilo, so sodniki včeraj za eno uro protestno prekinili delo, pridružili so se jim tožilci. Vlada pa vztraja, da bo urejanje sodniških plač del celovitega reševanja plač v javnem sektorju. Torej da se bo zgodilo, a da z zamikom.

Sodniki so zelo jasni, vlada ne upošteva odločbe ustavnega sodišča, rok je potekel. Zakaj konkretno torej pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan ne bo sledila pozivu, da prevzame odgovornost za hudo kršitev pravnega reda in odstopi? "Prvič: kot ministrica nisem pristojna za urejanje sodniških plač. Ne vem, zakaj mene pozivajo k odstopu. Menim, da si že dolgo prizadevam za ureditev plač," vztraja ministrica, ki dodaja, da je o pozivu izvedela iz medijev. "Zanima me, kje vidijo mojo odgovornost?"

Švarc Pipanova prav tako trdi, da je že pred novim letom podprla sodnike in tožilce, a da je treba razumeti, "da če rešujemo en problem, ne moremo s tem poslabševati drugega problema," še dodaja ministrica iz vrst SD, ki se zaveda tudi težav nizkih plač pri ostalih uslužbencev.

Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka in namestnica generalnega državnega tožilca, razume poziv, naj ministrica in premier Robert Golob odstopita. "Gre za legitimen poziv. Drži, da se je ministrica zavzemala za uresničitev odločbe in da se plače izboljšajo. Zato me preseneča in sem razočarana nad njeno izjavo." Klinetova namreč meni, da je bila petkova izjava ministrice, ki da je decembra govorila drugače, verjetno stališče vlade, ki se mu mora pridružiti, če hoče ostati v tej vladi.

Švarc Pipanova odgovarja, da je bilo njeno stališče vedno enako. "Odločbo je treba spoštovati in jo čim prej udejaniti."