Soočenje parlamentarnih strank: O čem bomo odločali na prihodnjih volitvah?

Ljubljana, 06. 01. 2026 22.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
thumbnail

Politična prestopna bomba na dan, ko je predsednica Nataša Pirc Musar razpisala parlamentarne volitve. Kot ocenjuje predsednik SD Matjaž Han, prestop Mateja Tašnerja Vatovca krepi možnost zmage za levo sredino na naslednjih volitvah, kjer trenutno po javnomnenjskih raziskavah najbolje kaže SDS. Bo okrepljena SD torej jeziček na tehtnici, ki bo morda odločal o tem, kdo bo sestavil vlado – Robert Golob ali Janez Janša, morda kdo tretji? O čem bomo torej odločali na prihodnjih volitvah v soočenju z Asto Vrečko iz Levice, Luko Gorškom iz SD, Alešem Hojsom iz SDS, Lenartom Žavbijem iz Gibanja Svoboda in Vido Čadonič Špelič iz NSi.

Kako Asta Vrečko gleda na to, da so jim v SD speljali enega najvplivnejših članov stranke – Mateja Tašnerja Vatovca? "Biti član ali poslanec Levice ni enostavno. Smo načelni, zagovarjamo demokratično družbo in ni enostavno vsak dan poslušati pritiske kapitala in očitke. Včasih kdo izbere tudi lažjo pot, a mi močni odhajamo na volitve," pravi sokoordinatorica Levice, ki je sicer pričakovala bolj korekten odhod poslanca, želela bi si še, da bi jo o prestopu obvestil predsednik stranke SD Matjaž Han.

"Nobena stranka na levi sredini poslancu, kot je Matej Tašner Vatovec, ne bi zaprla vrat," priznava podpredsednik SD Goršek, ki je posredno potrdil, da je Vatovec sam 'potrkal na njihova vrata'.

V NSi so prestop komentirali z besedami, da prestop pomeni nervozo v koaliciji. "Potem ko je sam predsednik vlade v Novem mestu priznal, da institucije ne delujejo, so še zadnji optimisti videli, da je ta koalicija naredila zelo malo. Ljudje so razočarani, slabše živijo, plače so nominalno nižje, inflacija, draginja. Obljube o zdravstveni reformi in dolgotrajni oskrbi so prazna črka na papirju," dogajanje komentira poslanka NSi Čadonič Špelič, ki trdi, da je koalicija že razpadla in je mrtva.

Do prestopa je kritičen tudi vodja poslanske skupine GS Žavbi, ki meni, da s prestopom ni nič narobe, a bi ob tem pričakoval, da bo poslanec mandat vrnil stranki. "Nismo bili sami izvoljeni v parlament, ampak del liste, stranke in nekaj spoštovanja mora biti. Za koalicijo se ne spreminja nič."

S kritiko prestopa se strinja tudi podpredsednik SDS Hojs, ki meni, da je vsak prestop izdaja volivcev. "Vsak poslanec je izvoljen pretežno zaradi stranke. Morda je nekaj posameznikov, kot sta Janša in Golob, ki sta bila izvoljena zaradi persone, drugače pa so poslanci bili izvoljeni zaradi strankarskega rezultata. Ne izdaja, gre za prevaro volivcev, kot pri Logarju."

V nadaljevanju soočenja so politiki soočili svoja različna mnenja o dolgotrajni oskrbi, kako in kdo naj jo financira. Različna mnenja so izrazili tudi glede dviga bruto in neto plač ter o uspešnosti preteklih in sedanjih davčnih sprememb. Celotno soočenje je na voljo v zgornjem posnetku.

soočenje volitve 2026 stranke gs sds sd nsi levica

SORODNI ČLANKI

