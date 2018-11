Soočenje v Ljutomeru: 'Na občini pod trenutnim vodstvom vlada tiranija'

V Ljutomeru sta se soočila županska kandidata Dejan Karba in Gregor Žižek. Zakaj je občinska oblast sprta z vsemi sosednjimi občinami? Ljutomer sicer velja za taborsko, kasaško, filmsko in vinsko mesto ter srce Prlekije, ki je prepoznavna po termalnih vrelcih, štorkljah, klopotcih, tipičnih obcestnih križih, izjemni kulinariki in bučnem olju.