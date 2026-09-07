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Komu škoduje Stevanović in kaj je s pravno izbrisano preteklostjo?

Ljubljana, 07. 09. 2026 22.31 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Janez Janša in Zoran Stevanović

Koliko črnih pik skriva, kot sebi pravi, pikapolonica po imenu Zoran Stevanović? Ne enkrat, ne dvakrat, ne trikrat, predsednik Resnice in državnega zbora, prvi med enakimi, je bil obsojen kar štirikrat. Medtem ko je nekdanji vidni član SDS Miha Brejc prepričan, da Stevanović škoduje Janši in koaliciji, poslanka Gibanja Svoboda Sara Žibrat pravi: "Ukvarjamo se s Stevanovićem, medtem ko vlada dela svoje." Profesor kazenskega prava Miha Šepec pa pojasnjuje, da ima javnost pri absolutnih javnih osebnostih pravico vedeti o njihovi preteklosti, čeprav je bila ta pravno že izbrisana.

Dokumenti, ki smo jih pridobili, kažejo, da je bil Stevanović poleg groženj s streljanjem, poskusa zavarovalniške goljufije in zastavljanja tujega avtomobila, leta 2020 spoznan tudi za krivega zaradi razžalitve takratnega podžupana Kranja Janeza Černeta.

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Za pojasnila smo v studio povabili Zorana Stevanovića oziroma predstavnike njegove stranke Resnica, a so pogovor zavrnili. Tako kot tudi v največji vladni stranki SDS in koalicijskih NSi ter Logarjevih Demokratih, ki jim partnerska Resnica v državnem zboru pomaga zagotavljati večino. Čeprav imajo ob 16-članski vladi v državnem zboru skupaj 53 poslancev, nam niso zagotovili nobenega sogovornika.

Kako štiri pravnomočne obsodbe in eno poravnavo predsednika DZ Stevanovića komentira nekdanji vidni član SDS Miha Brejc? "V normalni demokratični državi Stevanović ne bi prišel dlje od mesta predsednika krajevne skupnosti. Pri nas pa je prišel do druge pozicije v državi."

Prepričan je, da bi Stevanović moral odstopiti. "Tone vse globlje in treba se je vprašati, kako je lahko še na tem mestu, saj z obnašanjem škoduje Janši in koaliciji." In kako komentira molk njegovih političnih zaveznikov? Neomajna trdnost oblasti ali oportuno tiščanje glave v pesek? "Koalicijski partnerji niso partnerji, temveč podrejenci. Ne upajo si povedati svojega mnenja."

Brejc se medtem sprašuje, zakaj se opozicija ne posluži vseh možnih sredstev, zakaj torej sej, ki jih vodi Stevanović, ne obstruirajo in zakaj ne razmišljajo o ustavni obtožbi in demonstracijah.

Kaj pa pravni vidik?

Ali pri javnih osebnostih, kot je eden ključnih politikov v državi, zdržijo argumenti, da javnost nima pravice vpogleda v njihovo preteklost, čeprav je ta pravno izbrisana? "Rehabilitacija pomeni, da obsodbe po določenem času kazenske obsodbe veljajo za izbrisane, kot da ne bi obstajale," pojasnjuje profesor kazenskega prava Miha Šepec, ki hkrati poudarja, da ima javnost pri absolutnih javnih osebnostih pravico vedeti o preteklih obsodbah.

Poskus goljufije zavarovalnice, grožnje s streljanjem, poskus goljufije fizične osebe in razžalitev. Stevanović sicer redno ponavlja frazo, da je pikapolonica z nekaj črnimi pikami. Kako resne so te obsodbe? "Gre za milejša kazniva dejanja, glede na funkcijo, ki jo opravlja, pa imajo resen pomen," medtem še pojasnjuje Šepec.

Stevanović v odgovoru pojasnjuje, da gre za stare banalne zadeve, ki da so nepovezane z njegovim političnim delovanjem. In da preusmerjajo pozornost z borbe proti mafiji, kjer meri na predkazenski postopek proti šefu Svobode Robertu Golobu. Zdi se, da svoje postopke minimalizira, medtem ko postopke političnih nasprotnikov poudarja. "Rehabilitacija v pravu pomeni, da teh obsodb ni več. Kako on kazenske pregone relativizira, je njegovo mnenje. Golob še ni v aktivnem kazenskem postopku," dogajanje komentira Šepec, ki izpostavlja, da gre za politična obmetavanja, ki pa niso pravna.

Kaj medtem pravi opozicija?

"Tiščijo glavo v pesek, čeprav vemo, da je Janša najverjetneje vedel, kakšnega značaja je Stevanović. Mi ne govorimo o posameznih incidentih, govorimo o značaju, je lažnivec, goljuf, nasilnež," dogajanje komentira poslanka Gibanja Svoboda Sara Žibrat. Predsednik DZ škodi desnici, a ne nujno Janši, je prepričana. "Ukvarjamo se s Stevanovićem, medtem ko vlada dela svoje."

Stevanovića zdaj, ko je spodnesel oblast Svobodi, v največji opozicijski stranki kritizirajo, a po volitvah ga je tudi Golob vabil na pogovore o političnem sodelovanju. Ni tudi to licemerno? Žibrat pojasnjuje, da sama ni bila na teh pogovorih, a da se po njenem vedenju z Resnico nikoli niso dogovarjali o sodelovanju v vladi. "Na pogovore smo bili pripravljeni povabiti vse, razen SDS," pravi Žibrat.

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