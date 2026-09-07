Komu škoduje Stevanović in kaj je s pravno izbrisano preteklostjo?

Dokumenti, ki smo jih pridobili, kažejo, da je bil Stevanović poleg groženj s streljanjem, poskusa zavarovalniške goljufije in zastavljanja tujega avtomobila, leta 2020 spoznan tudi za krivega zaradi razžalitve takratnega podžupana Kranja Janeza Černeta.

Za pojasnila smo v studio povabili Zorana Stevanovića oziroma predstavnike njegove stranke Resnica, a so pogovor zavrnili. Tako kot tudi v največji vladni stranki SDS in koalicijskih NSi ter Logarjevih Demokratih, ki jim partnerska Resnica v državnem zboru pomaga zagotavljati večino. Čeprav imajo ob 16-članski vladi v državnem zboru skupaj 53 poslancev, nam niso zagotovili nobenega sogovornika.

Kako štiri pravnomočne obsodbe in eno poravnavo predsednika DZ Stevanovića komentira nekdanji vidni član SDS Miha Brejc? "V normalni demokratični državi Stevanović ne bi prišel dlje od mesta predsednika krajevne skupnosti. Pri nas pa je prišel do druge pozicije v državi." Prepričan je, da bi Stevanović moral odstopiti. "Tone vse globlje in treba se je vprašati, kako je lahko še na tem mestu, saj z obnašanjem škoduje Janši in koaliciji." In kako komentira molk njegovih političnih zaveznikov? Neomajna trdnost oblasti ali oportuno tiščanje glave v pesek? "Koalicijski partnerji niso partnerji, temveč podrejenci. Ne upajo si povedati svojega mnenja." Brejc se medtem sprašuje, zakaj se opozicija ne posluži vseh možnih sredstev, zakaj torej sej, ki jih vodi Stevanović, ne obstruirajo in zakaj ne razmišljajo o ustavni obtožbi in demonstracijah.

Kaj pa pravni vidik?

Ali pri javnih osebnostih, kot je eden ključnih politikov v državi, zdržijo argumenti, da javnost nima pravice vpogleda v njihovo preteklost, čeprav je ta pravno izbrisana? "Rehabilitacija pomeni, da obsodbe po določenem času kazenske obsodbe veljajo za izbrisane, kot da ne bi obstajale," pojasnjuje profesor kazenskega prava Miha Šepec, ki hkrati poudarja, da ima javnost pri absolutnih javnih osebnostih pravico vedeti o preteklih obsodbah. Poskus goljufije zavarovalnice, grožnje s streljanjem, poskus goljufije fizične osebe in razžalitev. Stevanović sicer redno ponavlja frazo, da je pikapolonica z nekaj črnimi pikami. Kako resne so te obsodbe? "Gre za milejša kazniva dejanja, glede na funkcijo, ki jo opravlja, pa imajo resen pomen," medtem še pojasnjuje Šepec. Stevanović v odgovoru pojasnjuje, da gre za stare banalne zadeve, ki da so nepovezane z njegovim političnim delovanjem. In da preusmerjajo pozornost z borbe proti mafiji, kjer meri na predkazenski postopek proti šefu Svobode Robertu Golobu. Zdi se, da svoje postopke minimalizira, medtem ko postopke političnih nasprotnikov poudarja. "Rehabilitacija v pravu pomeni, da teh obsodb ni več. Kako on kazenske pregone relativizira, je njegovo mnenje. Golob še ni v aktivnem kazenskem postopku," dogajanje komentira Šepec, ki izpostavlja, da gre za politična obmetavanja, ki pa niso pravna.

Kaj medtem pravi opozicija?