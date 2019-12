Ostra izmenjava besed med Bratuškovo in Štefanecem, drug od drugega pričakujeta odstop

Ob vprašanju, če bo zaradi ugotovitev KPK infrastrukturna ministrica odstopila s položaja, je Alenka Bratušekodgovorila, da ona pričakuje, da bo s položaja nemudoma odstopil predsednik KPK Boris Štefanec. "Večkrat so ga sodišča že udarila po prstih v mojem primeru, a on očitno ne razume prava, tako kot bi ga bilo potrebno," je dejala in dodala, da ni obtožena korupcije, saj bi se v tem primeru z njo ukvarjala policija. Ob tem je izrazila prepričanje, da bo upravno sodišče zopet zavrnilo njegove ugotovitve. "Ta farsa, ki se jo gre gospod Štefanec na imenu Alenka Bratušek že ves svoj mandat, si res zasluži en ’orng’ odškodninski epilog na sodišču," je še enkrat napovedala infrastrukturna ministrica, ki vztraja tudi pri tem, da bo našla način, kako tožiti Štefaneca osebno oziroma poskrbela, da bo odškodnino plačal iz svojega žepa. Ob tem je še enkrat poudarila, da so tako upravno in upravno sodišče, kot tudi specializirano državno tožilstvo ugotovili, da ni kriva kaznivega dejanja in da ni kršila zakona.

Štefanec je na to v soočenju odgovoril, da se Bratuškova poslužuje napada, ker drugih argumentov nima. "Sam se na ta nivo ne bom spuščal. Nisem politik in nikoli nisem bil, zato se na takšen način ne pogovarjam. Dopuščam pa možnost, da kdaj ravnam tudi narobe, a v tem primeru je odločbo sprejel senat, za katerim stoji strokovna komisija, zato za njo stoji komisija," je dejal Štefanec in ob tem poudaril, da se groženj z odškodninsko tožbo ne boji in da stoji za odločitvijo. "Da bo stvar povsem razumljiva vsem, ne samo pravnikom, ne samo tistim, ki bodo brali odločbo … v okviru postopka iskanja kandidatov za evropskega komisarja leta 2014 – mimogrede naj povem, da naša država še danes nima urejenega postopka, kako se do tega pride. Če bi to bilo urejeno, se to, kar se je zgodilo pri primeru Bratuškove, ne bi moglo zgoditi," je razložil. Ob tem je izpostavil, da problem leži predvsem v tem, da je ministrica sodelovala pri postopku potrjevanja: "Čisto preprosto – glasovala je sama zase. To je po našem zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije nasprotje interesov."