Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Bitka za volilno pravico: 'Slovenija naj se zgleduje po Skandinaviji, ne po Balkanu'

Ljubljana, 04. 09. 2026 22.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Lokalne volitve

Demokratična odločitev države ali izbris dela prebivalstva in nevarno spodbujanje nacionalizma? Kdo bo lahko 15. novembra volil župane in predstavnike občinskih svetov? Zdaj velja: približno 100.000 potencialnih volivcev iz tretjih držav ne. Tako je odločila aktualna oblast, opozicija je vložila pobudo za ustavno presojo, da se izvajanje zadrži. A že v ponedeljek začnejo teči volilna opravila, v imenikih ne bo volivcev tretjih držav.

Kaj to pomeni? Kdaj bo torej sodišče odločalo? Kje vse se lahko zaplete ob že tako veliki razklanosti politike ob tej temi in tik pred lokalnimi volitvami, ki bodo, kot kaže, več kot zanimive in napete.

V oddaji 24UR Zvečer sta o tem spregovorila Katja Kokot iz Resnice in Luka Goršek iz Socialnih demokratov.

Goršek je ostro kritiziral čas sprejema zakona in trdi, da gre za poskus manipulacije z volilnimi rezultati določenih političnih opcij. Po njegovem mnenju zakon ne prinaša koristi, ampak le odvzema pomembno pravico tistim, ki v Sloveniji živijo, delajo in prispevajo k družbi. "Gre se ravno za to, da je bil ta zakon pripravljen v bistvu tik pred volitvami ... ta zakon ne bo nikomur ničesar prinesel, bo pa izbrisal eno pomembno pravico eni manjšini," je poudaril.

Dodal je, da bi se Slovenija morala zgledovati po skandinavskih državah, ne pa po tistih na Balkanu, s katerimi se koalicija po njegovem mnenju neupravičeno primerja.

Kokotova medtem odločno zavrača očitke in trdi, da gre zgolj za uresničevanje predvolilnega programa stranke Resni.ca. Poudarila je načelo sorazmernosti in vzajemnosti, saj slovenski državljani v tretjih državah prav tako nimajo volilne pravice. "Če nam državljanom Slovenije ta pravica v tretjih državah ne pripada, čemu bi potem mi omogočali recimo nekaj takega," se je vprašala. Prav tako je dejala, da skoraj polovica držav članic Evropske unije tujcem ne omogoča voljenja na lokalnih ravneh, zato po njenem mnenju Slovenija s tem le sledi evropski praksi.

Preberi še Opozicija vložila zahtevo za ustavno presojo zakona o lokalnih volitvah

Posebno poglavje lokalnih volitev predstavlja Ljubljana, kjer se obeta hud spopad na levi sredini. Goršek razkriva, da so v stranki SD še vedno v pogovorih o tem, ali bodo nastopili s svojim kandidatom, kot je Marko Koprivc, ali bodo podprli koga od že napovedanih kandidatov, med katerimi so Janković, Mesec in Rop. Cilj je jasen: doseči največje število mestnih svetnikov. Kokotova pa kljub pozivom k sodelovanju ostaja skrivnostna glede njihovih kandidatov, saj želijo, da se ti v javnosti pojavijo ob pravem času in se s tem izognejo predčasnim pritiskom.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

lokalne volitve ustavna presoja sodišče

Uriniranje po javnih površinah, nadlegovanje, kričanje, ...

24ur.com Pomanjkanje kadra: bodo Ljubljančani evropske poslance volili v Kamniku?
24ur.com Državljani tretjih držav brez volilne pravice na lokalnih volitvah?
24ur.com Odvzem volilne pravice tujcem: 'večja samoodločba državljanov' ali 'ideološki boj'?
24ur.com Odvzem volilne pravice tujcem zaradi Jankovića?
24ur.com Referendumi in volitve na isti dan: gre za mobilizacijo volivcev?
24ur.com Volilna udeležba na tokratnih lokalnih volitvah nizka
24ur.com Izteka se rok za oddajo zahteve za posebne oblike glasovanja
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Odpovedala se je družinskemu priimku, njen slavni oče pa je povedal to
Nekoč je bil eden od otrok na koloniji, danes se je vrnil s posebno gesto
Nekoč je bil eden od otrok na koloniji, danes se je vrnil s posebno gesto
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Kraljevi par se je razveselil prihoda prvega otroka, rodil se je s pomočjo nadomestne matere
Kraljevi par se je razveselil prihoda prvega otroka, rodil se je s pomočjo nadomestne matere
zadovoljna
Portal
Pri 68 je postala neprepoznavna
Med tema dvema znamenjema je privlačnost skoraj neustavljiva
Med tema dvema znamenjema je privlačnost skoraj neustavljiva
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Pozabite na mleko: vse več ljudi si v kavo dodaja to živilo
Zaljubila sta se na križarki, zdaj je to njun dom
Zaljubila sta se na križarki, zdaj je to njun dom
vizita
Portal
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
Bo otrok po vrnitvi v šolo ves čas bolan? Pediatri opozarjajo na navade, ki mu lahko po nepotrebnem otežijo boj z okužbami
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Kdaj boste umrli? Vaš občutek je morda boljši, kot si mislite
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?
Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?
dominvrt
Portal
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
Preden pripravite ozimnico, preverite teh 8 pogostih napak
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929