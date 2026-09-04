Bitka za volilno pravico: 'Slovenija naj se zgleduje po Skandinaviji, ne po Balkanu'

Kaj to pomeni? Kdaj bo torej sodišče odločalo? Kje vse se lahko zaplete ob že tako veliki razklanosti politike ob tej temi in tik pred lokalnimi volitvami, ki bodo, kot kaže, več kot zanimive in napete.

V oddaji 24UR Zvečer sta o tem spregovorila Katja Kokot iz Resnice in Luka Goršek iz Socialnih demokratov.

Goršek je ostro kritiziral čas sprejema zakona in trdi, da gre za poskus manipulacije z volilnimi rezultati določenih političnih opcij. Po njegovem mnenju zakon ne prinaša koristi, ampak le odvzema pomembno pravico tistim, ki v Sloveniji živijo, delajo in prispevajo k družbi. "Gre se ravno za to, da je bil ta zakon pripravljen v bistvu tik pred volitvami ... ta zakon ne bo nikomur ničesar prinesel, bo pa izbrisal eno pomembno pravico eni manjšini," je poudaril.

Dodal je, da bi se Slovenija morala zgledovati po skandinavskih državah, ne pa po tistih na Balkanu, s katerimi se koalicija po njegovem mnenju neupravičeno primerja.

Kokotova medtem odločno zavrača očitke in trdi, da gre zgolj za uresničevanje predvolilnega programa stranke Resni.ca. Poudarila je načelo sorazmernosti in vzajemnosti, saj slovenski državljani v tretjih državah prav tako nimajo volilne pravice. "Če nam državljanom Slovenije ta pravica v tretjih državah ne pripada, čemu bi potem mi omogočali recimo nekaj takega," se je vprašala. Prav tako je dejala, da skoraj polovica držav članic Evropske unije tujcem ne omogoča voljenja na lokalnih ravneh, zato po njenem mnenju Slovenija s tem le sledi evropski praksi.