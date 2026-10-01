Prva proračunska bitka: Rebalans sprožil ostre odzive

V rebalansu proračuna so prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, odhodki pa se zvišujejo na 18,8 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj naj bi znašal 2,2 milijarde evrov kar je 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda. Janša pa je napovedal, da se zvišujejo sredstva za izobraževanje in šport 200 milijonov za socialno varnost 200 milijonov, za zdravstveno varstvo pa 70 milijonov več. Prav nasprotno pa so v Gibanju svoboda rebalansu proračuna očitali, da ne vsebuje nit enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo, ter da znižuje sredstva za zdravstvo za 100 milijonov evrov medtem ko je za obrambno opremo v zadnjih mesecih leta predvidenih skorajda 300 milijonov evrov. Ter, da vlada načrtuje krpanje proračunskih lukenj s 176,8 milijoni iz sklada za pokojnine.

Za kakšen rebalans proračuna torej sta v oddaji 24UR Zvečer povedala poslanka Svobode Alenka Bratušek in poslanec SDS-a Rado Gladek. Bratuškova uvodoma zavrača Janševe kritike o pomanjkanju finančnega kritja: "Janez Janša je očitno slabo pogledal rebalans, prihodki se povečujejo za milijardo evrov, kar je neposredna posledica gospodarskih ukrepov naše prejšnje vlade." Posebno pozornost je pritegnilo vprašanje sredstev za zdravstvo in obrambo. Bratuškova je opozorila, da rebalans zmanjšuje sredstva za zdravstvo, medtem ko se enormno povečujejo sredstva za orožje. Izpostavila je tudi, da je v zadnjih mesecih leta predvidenih skoraj 300 milijonov evrov več za obrambno opremo, zaradi česar je po njenih besedah orožje "absolutni zmagovalec tega rebalansa", ne pa zdravje ljudi ali socialna varnost. "Gre jim bolj za orožje, kot za ljudi, predvsem upokojence," je poudarila. Gladek je na te očitke odvrnil, da gre za vračanje kredibilnosti Slovenije v zvezi Nato, kjer so bile dane jasne obljube glede obrambnih izdatkov. Ob tem je bil kritičen do dela nekdanje vlade. "Nato vaše dvojne rabe ni sprejel, ker ste jim prodajali železniške postaje pa drugi tir." Poudaril je, da vlada želi le uresničiti zaveze o obrambnih izdatkih v višini dveh odstotkov BDP, kar naj bi bila obljuba Slovenije mednarodni skupnosti.

Denar za pokojnine: Varčevanje za prihodnost ali krpanje lukenj?

Usoda upokojencev je bila še ena izmed ključnih tem, kjer so se mnenja kresala glede prenosa 176 milijonov evrov iz demografskega sklada. Bratuškova trdi, da je vlada upokojencem ta denar vzela, medtem ko bi jim ga lahko razdelila v obliki draginjskega dodatka, Gladek pa pojasnjuje logiko vlade: "Nihče upokojencem nič ne jemlje." Trdi, da so denar, ki je na podračunu zgolj stal, raje usmerili direktno v pokojninsko blagajno in s tem zmanjšali potrebo po dodatnem zadolževanju države ob visokih obrestnih merah. "Več let je bil denar na enem kupčku privarčevan in neodgovorno je, da ga vlada z enim zamahom porabi," je bila kritična Bratuškova. Cilj demografskega sklada je namreč po njenih besedah, to, da se na enem mestu nabira, da so upokojenci varni.

Bo socialna kapica res rešila slovenski srednji razred?

Za konec sta gosta spregovorila o davčnih olajšavah in razredih. Bratuškova je napovedala, da se bodo borili za srednji razred s spremembami davčne zakonodaje, ki so bile v preteklosti po njenih besedah neustrezno ustavljene. Gladek pa je prepričan, da so njihovi ukrepi edini, ki v trenutnih razmerah zagotavljajo razvojni preboj države, čeprav opozicija z referendumi določene dele zakonov blokira.