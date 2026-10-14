Met poslovnika, očitki o ugrabitvi parlamenta in oster besedni obračun

V oddaji 24UR Zvečer sta o tem spregovorila glavna akterja, Sukičeva in Mahnič.
Sukičeva je dejala, da je bila to "gesta protesta" proti načinu vodenja seje. "Kjer je Mahnič pokazal svoj način vodenja, ki je enak načinu vodenja Stevanovića, se pravi iz neke oblastniške arogance, kjer kršiš vse. In tukaj je šlo za kršitev 48. člena, 3. odstavek."
Mahnič ji je odvrnil, da ga njeno obnašanje ne čudi, "glede na to, kako se obnaša v parlamentu, odkar so izgubili oblast".
"V odboru za notranje zadeve nas je 15 poslancev, z nobenim poslancem ni problema razen z njo. Ona je edina, ki dobiva opomine, stalno skače v besedo, nihče ne dela problemov razen nje," je dodal.
Mahnič je še dejal, da ga je izjava Sukičeve, da bodo uporabili vsa orožja in orodja, šokirala. "To je očitno neka grožnja z državnim udarom," je bil kritičen. Sukičeva mu je hitro odvrnila s citatom Bertolta Brechta: "Knjiga je orožje, vzemi v roke, je rekel že Brecht." Poudarila je, da so njeni pogledi humanistični in da ni govorila o strelnem orožju, temveč o legalnih sredstvih političnega boja.
Jabolko spora rezultati referendumov
Mahnič je zatrdil, da je bila vladna koalicija tista, ki je zmagala, saj so dobili podporo pri dveh ključnih vprašanjih. "Ugotovili so, da ima Janševa vlada 50-odstotno podporo. In zdaj je v opoziciji panika," je analiziral Mahnič. Prepričan je, da je nervoza Sukičeve posledica tega, da opoziciji s svojo 'nevladno vojsko' ni uspelo povoziti koalicije pri vseh vprašanjih, kot so morda pričakovali.
"Tako nas je pa pet desnih strank, ki smo bili sami v kampanji za zmago. Dva referenduma, dva ste pa za las dobili. Če pa seštejemo vse referendume, je bilo glasov za več kot proti. In jaz razumem vašo nervozo. Samo glejte, gospa Sukič, jaz vas imam rad. Nervoza ni dobra za zdravje," je dejal Mahnič.
Pogled na ljudsko voljo je pri Sukičevi povsem drugačen. Po njenem mnenju je bil ključen poraz koalicije pri zakonodajnem referendumu o RTV, kjer so ljudje jasno povedali, da si želijo neodvisnega javnega servisa.
"Za RTV sem izjemno presenečena. Toliko državljanov samih reče: Hočemo našo RTV, hočemo plačevati prispevek," je izpostavila poslanka. Po njenih besedah koalicija pod vodstvom Janeza Janše težko prenaša ta neuspeh, kar se odraža v napadih na Državno volilno komisijo in grožnjah s kazenskimi ovadbami.
Politični očitki o korupciji in nadzoru nad policijo
Dotaknila sta se tudi aktualnih preiskav. Mahnič je izpostavil kazenske ovadbe proti premierju Robertu Golobu in domnevne podkupnine v tujini, medtem ko je Sukičeva vztrajala pri svojem, da desna opcija sistematično uničuje neodvisne organe.
"Takoj bo zamenjal kadre, naredil reorganizacijo policije," je dejala o Janši.
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