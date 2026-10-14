Met poslovnika, očitki o ugrabitvi parlamenta in oster besedni obračun

V oddaji 24UR Zvečer sta o tem spregovorila glavna akterja, Sukičeva in Mahnič.

Sukičeva je dejala, da je bila to "gesta protesta" proti načinu vodenja seje. "Kjer je Mahnič pokazal svoj način vodenja, ki je enak načinu vodenja Stevanovića, se pravi iz neke oblastniške arogance, kjer kršiš vse. In tukaj je šlo za kršitev 48. člena, 3. odstavek."

Mahnič ji je odvrnil, da ga njeno obnašanje ne čudi, "glede na to, kako se obnaša v parlamentu, odkar so izgubili oblast".

"V odboru za notranje zadeve nas je 15 poslancev, z nobenim poslancem ni problema razen z njo. Ona je edina, ki dobiva opomine, stalno skače v besedo, nihče ne dela problemov razen nje," je dodal.

Mahnič je še dejal, da ga je izjava Sukičeve, da bodo uporabili vsa orožja in orodja, šokirala. "To je očitno neka grožnja z državnim udarom," je bil kritičen. Sukičeva mu je hitro odvrnila s citatom Bertolta Brechta: "Knjiga je orožje, vzemi v roke, je rekel že Brecht." Poudarila je, da so njeni pogledi humanistični in da ni govorila o strelnem orožju, temveč o legalnih sredstvih političnega boja.