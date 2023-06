Koalicija: Za nami je leto sodelovanj. Opozicija: Navajeni smo obljub

Ali si vlada zasluži čestitke? "Težko rečemo. Glede na količino besed in obljub zagotovo, uresničitev pa je bilo premalo, premica gre v negativno smer," prvo leto vlade ocenjuje Krivec. "Loterija z vladami novih obrazov se zopet ni izšla, že četrtič. Mi smo to pričakovali. Odsotnost rezultatov je vlada pokrila z odpiranjem ideoloških tem," pravi Kralj iz NSi, kjer vladi očitajo, da odpira kulturne boje in ideološke teme.

Vlada pravi, da je Slovenija po enem letu spet normalna država, kjer vladajo demokracija, pravo in odprta družba, v kateri nikogar ne puščamo zadaj. V SDS pa, da mineva leto antireform, bohotenja birokracije, leto obujanja zloveščega duha državljanske vojne, leto zamujenih priložnosti. "Za svojimi besedami stojmo," pravi Sajovic in dodaja, da je 1. rojstni dan vedno vesel in zadovoljen dan. "Ko pogledamo pot koalicije, smo zadovoljni. Čestitke vladi in ministrski ekipi." Prvo leto vlade kot pozitivno ocenjuje tudi Hotova. "Za nami je leto sodelovanj in zgodba je širša od 53 poslancev. Storjenega je bilo veliko, morda pa res vsega nismo skomunicirali."

Kje je torej Slovenija po enem letu vladanja Roberta Goloba , gre za leto normalizacije ali leto izgubljenih priložnostih, kaj v pregretem političnem ozračju, kjer se omenja duh državljanske vojne, čaka državljane? O tem so spregovorili vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic , Danijel Krivec iz SDS, Meira Hot iz SD in Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine Nove Slovenije.

"Ograjujem se od ideoloških tem. Samo zato, ker sta si Lojze in Janez Ivan želela svoj muzej in spomenik, to ni ideološka zgodba, zato smo zgodbo zaprli," o razlogih za ukinitev samostojnega muzeja osamosvojitve pravi Sajovic. Kralj mu je odgovoril, da je celo prvi predsednik republike Milan Kučan razumel simboliko osamosvojitve. "Vlada je trenutek pomiritve zamudila," dodaja Kralj, Hotova iz SD pa, da so tudi z ukinitvijo praznika v spomin žrtvam komunističnega nasilja želeli povrniti prejšnje stanje.

"Sajovic je priznal, da so se ukvarjali s temami, za katere trdijo, da niso pomembne. Govorijo, kako se mora ukrepati, a se pri zdravstvu ni zgodilo nič, tudi pri energetiki zelo malo, energija pa se draži," ogovarja Krivec, ki dodaja, da so tudi praznik ukinili brez razprave. "Jasno smo povedali, da bomo stvari, ki so bile ljudem ideološko vsiljene, postavili v prvotno stanje," odvrača Sajovic, ki izpostavlja, da ima gospodarstvo izjemne rezultate. "Dvignila se je plača in pokojnine. Položaj Slovenije v Evropi in svetu pa je stabilen. Kar se tiče zdravstva: ne da se takoj popraviti težav, ki so nastajale 30 let."

Kralj pa je pa izpostavil, da je gospodarstvenike strah. "Ne vedo, ali naj ustvarijo načrte ali naj razmislijo o selitvi v davčno ugodnejše države." Po njegovem mnenju vlada tudi nerazumno zavlačuje z gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Glede razmer v gospodarstvu se s Kraljem ne strinja Hotova, ki mu odgovarja, da so gospodarstveniki končno dobili stabilno okolje, v katerem se bodo lahko razvijali.

Hot: Pripravljamo predloge, Krivec: Realizacije ni

V opoziciji so kritični tudi do vladnega boja proti visokim cenam hrane. Vlada je ukinila nižji DDV na ceno energentov, kar po besedah Krivca ni bila pravila poteza. "V SDS smo za to, da se olajšava ohrani do konca leta. Ljudje to občutijo v svojih denarnicah."