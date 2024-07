Bo NSi sodelovala s koalicijo ali s SDS?

V oddaji 24UR ZVEČER so bili gostje Vida Čadonič Špelič iz Nove Slovenije, Lenart Žavbi iz Gibanja Svoboda, Damijan Zrim iz Socialnih demokratov in Žan Mahnič iz Slovenske demokratske stranke.

Bo NSi zadala še en udarec SDS in podprla uvedbo preferenčnega glasu? Čadonič Špeličeva je v oddaji poudarila, da s koalicijo ne bodo sodelovali, bodo pa naredili vse, da bi približali možnost glasovanja slehernemu volivcu oz. se bodo zavzemali za to, da bi vsak glas štel. "To pa pomeni, da ne podpiramo sedanjega predloga, bi bili pa pripravljeni se pogovarjati o spremembi te zakonodaje. Če bi spremenili tudi število volilnih enot, tako da bi jih bilo več in da bi lahko sleherni glas štel. Da bi recimo predlagali 18 enot," je povedala.

Mahnič je ponovil stališče SDS, da Slovenija "ni samo Ljubljana", ampak so tudi druga manjša mesta, predvsem pa podeželje. "Dokler nimamo nekega vmesnega elementa med državo in občinami, smo poslanci tisti, ki smo nekako vez med župani in vlado. Zato je treba poskrbeti, da je tudi podeželje zastopano," je dejal. Ocenil je, da na podlagi trenutnega predloga podeželje z nekaj mandati ne bi imelo več poslancev v DZ. "Nekdo iz Gorenje vasi ne more parirati nekomu iz Kranja," je poudaril in dodal, da bodo v parlament izvoljeni tisti posamezniki, ki so javno bolj izpostavljeni in znani.

Žavbi je poudaril, da so se koalicijske stranke zavezale, da bodo odprle dialog. Zrim je spomnil, da so volivci na referendumu podprli uvedbo preferenčnega glasu, a opozoril, da koalicija zakona sama ne more sprejeti, saj potrebuje dve tretjini glasov v parlamentu, torej tudi opozicijske glasove. "Od opozicije je odvisno, ali bo zakon šel čez ali ne," je povedal in dodal, da je zdaj "žogica na strani NSi". Sicer pa Socialni demokrati ne nasprotujejo povečanju volilnih enot.