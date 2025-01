Nataša Avšič Bogovič iz poslanske skupine Svoboda na vprašanje, če jim je žal, da so sprva zagovarjali nov način obračunavanja omrežnine, odgovarja: "Ne bi rekla, da smo se krčevito oklepali novega sistema, saj smo eno leto opozarjali na anomalije in potrebne ponovne razmisleke. Žalostno je, da agencija trmasto vztraja in ni pripravljena na nikakršen dialog in da vztraja, da ima le ona odlične poznavalce in strokovnjake." Kot meni, je treba ta gordijski vozel' presekati.

Jelka Godec iz SDS na to pravi: "Že od začetka leta smo opozarjali, da bo ta predlog prinesel večje položnice predvsem industriji in da bo to velik zalogaj za gospodarstvo." Pri tem se je obregnila ob besede Avšičeve, zakaj niso podprli sklepov SDS na odboru, da se to uredi postopoma: "Pomembno je to, da predsednik vlade, ki je iz tega področja, ni razmišljal strateško leto dni naprej." Avšič Bogovičeva na to odgovarja, da so s svojimi sklepi ves čas opozarjali na ta problem, a dejstvo je, da se politika naj ne bi vmešavala v agencijo. Zato je bilo, kot pravi, treba počakati na prve položnice. Zdaj pa se, kot izpostavlja, vidi, da je agencija s podatki zavajala: "Šele sedaj je kristalno jasno, da so metodologijo delali na podatkih iz leta 2019. Treba pa je vzeti nove podatke, primerjati položnice iz leta 2023 na 2024 in pripraviti nov sistem."

Janez Cigler Kralj iz NSi pravi, da Avšič Bogovičeva govori neresnice: "NSi je koalicijo vseskozi opozarjala na to, da podatki, ki jih daje agencija, kažejo na to, da se bodo položnice povišale in da je sistem prezapleten. Takrat so govorili, da mi strašimo, zdaj, ko je ljudem prekipelo, pa se oglašajo."

Jani Prednik iz SD pa pravi, da mora politika zdaj zaščititi ljudi: "Mi nismo vedeli, kaj bo omrežninski akt pomenil. Opozarjali smo, da če bo prišlo do nesorazmernih dvigov, bo moralo priti do političnega odziva. Takoj, ko so začele prihajati prve položnice, smo SD reagirali in pozvali vlado k zamrznitvi akta."

Avšič Bogovičeva vztraja, da bi bilo vmešavanje, preden je metodologija zaživela, nedopusten poseg v neodvisnost agencije. "Ves čas smo pozivali, agencija je trmasto vztrajala in ko so prišle prve položnice, je vlada dejansko reagirala. Nihče ne sme plačevati elektrike in ne vedeti, kaj plačuje. Ta sistem je bistveno prezapleten, da bi ljudje to razumeli."

Interventni zakon je Cigler Kralj ocenil kot neučinkovit in prepozen za gospodarstvo: "Ljudjem je prekipelo, zdaj pa vladi ne bo preostalo drugega, kot da stopijo tri korake nazaj."