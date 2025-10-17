Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: kateri so argumenti vlade in opozicije?

Zdaj je uradno: 23. novembra bomo na voliščih odločali o usodi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Koalicijski trojček pobudnikom zakonodajnega referenduma očita zavajanje in laži. Opozicija poziva h krepitvi paliative namesto, kot pravijo, uzakonitve kulture smrti. Koalicija bo volivce pozivala naj glasujejo ZA zakon, opozicija pa PROTI.

Referendumska kampanja se je neuradno tako že začela. Argumente za in proti sta v oddaji 24UR ZVEČER tokrat soočili poslanka iz največje vladne stranke Tereza Novak (Gibanje Svoboda) ter predsednica Krščanskega foruma SDS Monika Gregorčič. V razpravi so najprej razčistili, kaj točno je na mizi in kakšna je ključna razlika med evtanazijo in pomočjo pri prostovoljnem končanju življenja, kot jo opredeljuje Zdravniška zbornica. Evtanazija je aktivno povzročanje smrti s strani druge osebe na zahtevo, medtem ko asistirani postopek pomeni, da dejanje stori posameznik sam. Novakova je poudarila, da evtanazije v sprejetem zakonu ni več. "Pripravljalci zakona smo prisluhnili pomislekom, ki jih je imela predvsem zdravniška stroka – da ne želijo biti tisti, ki bi izvedli tako dejanje," je pojasnila razloge za umaknitev evtanazije iz zakona. Gregorčičeva je izrazila zadovoljstvo, da bomo o tem vprašanju kmalu odločali na referendumu. Saj je, kot pravi: "Tako pri evtanaziji kot pri asistiranem samomoru rezultat isti. To se pravi: smrt. Nekaj dokončnega, končanje tuzemskega življenja."

Zakon, ki ureja področje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je Državni zbor sprejel na seji 24. julija letos. A kmalu zatem so pobudniki referenduma, pod vodstvom Aleša Primca, začeli z zbiranjem podpisov volivcev in jih zbrali več kot 46.000, s katerimi so zahtevali razpis zakonodajnega referenduma. Poslanci so tako štiri mesece po uvedbi zakona, na izredni seji razpisali datum za referendum. Ta bo potekal 23. novembra, volivci pa bomo o istem zakonu že drugič odločali na referendumu.