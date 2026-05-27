Slovenija

Štrukelj o 'zavajanju', Cigler Kralj o 'nerazumnih manevrih'

Ljubljana, 27. 05. 2026 23.00 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Soočenje

Nova koalicija in sindikati na okopih. Referendum o interventnem zakonu je padel in se seli na ustavno sodišče. Če tega sklepa ne sprejmemo, kršimo ustavo, je že pred glasovanjem v hramu demokracije povedal prvopodpisani Janez Cigler Kralj, poslanci pa so nato z 48 glasovi za in 35 proti zaprli vrata referendumu o interventnem zakonu. Na drugi strani sindikati trdijo, da gre za 'zakon za razkroj Slovenije', sprejet brez socialnega dialoga.

V oddaji 24UR ZVEČER sta bila gosta Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, in Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine Nove Slovenije.

Štrukelj je uvodoma izpostavil, da ga preseneča, ker predlagatelji zakona trdijo, da je zakon namenjen ljudem, hkrati pa zavračajo, da bi se o njem odločali na referendumu. "Zadnje meritve javnega mnenja pravijo, da večina ljudi ne podpira tega zakona," je dodal.

Cigler Kralj je odgovoril, da je zakon res za ljudi, manevri sindikatov pa da so "nerazumni". "Mislim, da ste slovenski sindikati edini na svetu, ki se borite proti višjim plačam, višjim pokojninam, proti odpravi čakalnih vrst v zdravstvu in tega res ne moremo razumeti," je dejal in izpostavil, da je v 90. členu slovenske ustave jasno zapisano, da referendum o zadevah, ki se dotikajo davčne politike, ni dopusten.

Polemika se je hitro stopnjevala ob vprašanju, ali zakon dejansko prinaša višje prihodke za najširši krog ljudi ali pa gre za koristi, namenjene zgolj eliti. Štrukelj je obtožbe o zaviranju rasti zavrnil in navedel, da zakon ne prinaša splošnih višjih plač: "Ponavljam še enkrat, ne prinaša višjih neto plač, z izjemo tistih, ki imajo več kot 7.500 evrov." Sindikati menijo, da zakon neposredno ruši temeljna načela solidarnosti, na katerih slonita naš zdravstveni in pokojninski sistem.

Cigler Kralj pa je Štruklja pozval, naj pojasni, kje v zakonu vidi razgradnjo socialne države, ko pa ukrepi med drugim prinašajo povišanje pokojnin z odpravo določenih prispevkov za dolgotrajno oskrbo ter omogočajo t. i. dvojni status tistim, ki si po upokojitvi želijo še naprej delati.

Razprava se je v nadaljevanju sprevrgla v medsebojno obtoževanje o političnih motivih in finančnem ozadju akterjev. Cigler Kralj je sindikatom očital, da so tiho, ko vlada leva opcija, in da so le še "podaljšek oziroma izpostava leve aktivistične politike". Štrukelj je očitke odločno zavrnil ter izpostavil, da se oblast z ukinjanjem obveznega odvajanja članarin maščuje sindikatom, kar da močno spominja na pretekle ukrepe nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem posnetku!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
