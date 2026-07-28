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'S predlogom razrešitve predsednika DZ trkamo na vest kolegov'

Ljubljana, Koper , 28. 07. 2026 22.41 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Opozicija predlaga razrešitev Stevanovića

"Zoran Stevanović ni primeren za predsednika državnega zbora. To ni več parlament." S temi besedami so tri leve stranke Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica politično napadle prvaka stranke Resnica, ki Janševi koaliciji v hramu demokracije zagotavlja večino in omogoča vladanje. Pri tem pa uporabile eno najmočnejših političnih orožij, ki jih ima na voljo opozicija – glasovanje o razrešitvi predsednika državnega zbora. In razlog? Ker poslanci – tudi s pomočjo Stevanovićeve Resnice – že dvakrat niso ustanovili opozicijskih parlamentarnih preiskovalnih komisij o zadevah Black Cube ter o sumih nedovoljenega financiranja desnih političnih strank.

Leve stranke zahtevajo Stevanovićev umik, ob tem pa vodja poslancev Svobode Borut Sajovic zanika, da napadajo predsednika DZ. Po njegovem mnenju branijo temelje Slovenije kot suverene države, saj Stevanović namenoma in zavestno krši ustavo.

Stevanović je v odzivu sicer dejal, da je izvršil vse svoje ustavne dolžnosti, sklical dve seji DZ, na dnevni red je uvrstil vse točke dnevnega reda. In poslanci so o njih glasovali.

"Poslovnik in ustava pravita, da imajo poslanci pravico do sklica izredne seje in parlamentarne preiskave. Stevanović je obakrat sejo začel in potem kot poslanec in predsednik DZ glasoval proti temu, da bi bil dnevni red sprejet in s tem pomagal njegovi koaliciji, da je vse skupaj padlo v vodo. To ni izmikanje pravilom, to je zloraba ustave," je prepričan sokoordinator Levice Luka Mesec.

V oddajo smo povabili tudi protagonista zgodbe Zorana Stevanovića, ki je na dopustu, oziroma njegovo stranko Resnica. In tudi vse stranke koalicije, ki so ga na položaj pomagale izvoliti. A nam kljub 48 poslancem niso zagotovili niti enega sogovornika za soočenje.

Predlog razrešitve so po besedah Meseca vložili, da bodo imeli poslanci koalicije možnost pogledati v svojo vest in se vprašati, ali je rušenje ustavnega reda nekaj, kar si lahko politika privošči.

Toda ali ni takšen poskus vnaprej obsojen na propad? Tri leve opozicijske stranke imajo namreč 40 glasov. "Kaj bi to pomenilo, naj opozicija štiri leta sedi doma? Seveda ne. Bomo uporabili vsa pravna sredstva, da bomo opozorili na neustavnosti in rabote koalicije," predlog razrešitve pojasnjuje vodja poslancev SD Meira Hot. "S predlogom trkamo na vest kolegov in kolegic tudi iz koalicije."

Hotovo je sicer presenetil cinizem predsednika DZ, "ki si je drznil povedati, da je on storil vse v redu in pravilno ravnal, hkrati pa glasoval proti dnevnemu redu in de facto onemogočil vzpostavitev preiskovalne komisije in pripomogel k neustavni praksi." Stevanović zato po njenem mnenju ni več primeren za funkcijo predsednika DZ.

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Ali opozicija tvega nasprotni učinek?

Ali opozicija s tem manevrom morda ne tvega nasprotnega učinka, da vsak neuspešen napad le še utrdi zavezništvo med koalicijo in Resnico. "V življenju je bolj kot cilj včasih pomembna pot. Ko branimo temelje države, ustave, zakonodajo in poslovnik, je temu tako. Glasovanje je tajno," še meni Sajovic, ki trdi, da se mu je oglasilo kar nekaj poslancev koalicije, "ki niso zadovoljni s tem, da se jim ni pustilo priti na komisijo za poslovnik in odbor za kmetijstvo."

Mesec ob tem zanika, da gre za mobilizacijo levega volilnega telesa pred jesenskimi referendumi. "Gre za postavljanje meja. Politika je za to, da postavlja in drži družbeni okvir, DZ pa, da sprejme zakonodajo. Da imamo na čelu DZ človeka, ki krši ustavni red, je nesprejemljivo."

Ali bi dogajanje lahko primerjali s poskusom koalicije KUL, s katero so skušali umakniti tretjo Janševo vlado s konstruktivno nezaupnico s Karlom Erjavcem, ki ga na koncu niso podprli niti v lastnem Desusu. "Ne bi primerjala, ker takih primerov še ni bilo," še pravi Hotova.

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sajovic mesec hot stevanović

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