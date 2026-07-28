'S predlogom razrešitve predsednika DZ trkamo na vest kolegov'

Leve stranke zahtevajo Stevanovićev umik, ob tem pa vodja poslancev Svobode Borut Sajovic zanika, da napadajo predsednika DZ. Po njegovem mnenju branijo temelje Slovenije kot suverene države, saj Stevanović namenoma in zavestno krši ustavo. Stevanović je v odzivu sicer dejal, da je izvršil vse svoje ustavne dolžnosti, sklical dve seji DZ, na dnevni red je uvrstil vse točke dnevnega reda. In poslanci so o njih glasovali. "Poslovnik in ustava pravita, da imajo poslanci pravico do sklica izredne seje in parlamentarne preiskave. Stevanović je obakrat sejo začel in potem kot poslanec in predsednik DZ glasoval proti temu, da bi bil dnevni red sprejet in s tem pomagal njegovi koaliciji, da je vse skupaj padlo v vodo. To ni izmikanje pravilom, to je zloraba ustave," je prepričan sokoordinator Levice Luka Mesec.

V oddajo smo povabili tudi protagonista zgodbe Zorana Stevanovića, ki je na dopustu, oziroma njegovo stranko Resnica. In tudi vse stranke koalicije, ki so ga na položaj pomagale izvoliti. A nam kljub 48 poslancem niso zagotovili niti enega sogovornika za soočenje.

Predlog razrešitve so po besedah Meseca vložili, da bodo imeli poslanci koalicije možnost pogledati v svojo vest in se vprašati, ali je rušenje ustavnega reda nekaj, kar si lahko politika privošči. Toda ali ni takšen poskus vnaprej obsojen na propad? Tri leve opozicijske stranke imajo namreč 40 glasov. "Kaj bi to pomenilo, naj opozicija štiri leta sedi doma? Seveda ne. Bomo uporabili vsa pravna sredstva, da bomo opozorili na neustavnosti in rabote koalicije," predlog razrešitve pojasnjuje vodja poslancev SD Meira Hot. "S predlogom trkamo na vest kolegov in kolegic tudi iz koalicije."

Hotovo je sicer presenetil cinizem predsednika DZ, "ki si je drznil povedati, da je on storil vse v redu in pravilno ravnal, hkrati pa glasoval proti dnevnemu redu in de facto onemogočil vzpostavitev preiskovalne komisije in pripomogel k neustavni praksi." Stevanović zato po njenem mnenju ni več primeren za funkcijo predsednika DZ.

Ali opozicija tvega nasprotni učinek?