Zadnji šopek rumenih gerber zanj, ki je bil od vseh

Ko so se začeli po družbenih omrežjih prejšnjo soboto vrstiti zapisi: "Aco, Aco, pa ne Aco," je Luka iz okolice Novega mesta poklical prijatelja Robija, češ, o kom je govora. "Koliko Acotov pa poznaš? Naš Aco," je zaslišal odgovor, ki mu je zlomil srce. In ne samo njegovega, ampak je zlomil kolektivno novomeško, dolenjsko srce. Kajti Aco, od katerega so se danes še zadnjič poslovili, je bil res njihov. Aco je bil od vseh.

V preteklih dneh, ki so mesto ob Krki ovili v nepopisno žalost, je človek težko našel prijatelja, znanca, sodelavca s tega konca Slovenije, ki ne bi vedel, čigavo življenje se je po napadu pred nočnim klubom tragično končalo. "Aco je bil povsod, največkrat pa na Glavnem trgu, v lokalu, kjer je delal. Kuhal je kavo veljakom in navadnim meščanom. Vedno je bil tam, kot inventar, nasmejan, s toplim nasmehom," so pripovedovali.

Tam je bil tudi avgusta 2021, ko smo prav v Novem mestu delali reportažo o košarkarskem polfinalu na olimpijskih igrah, naš fotograf pa je v objektiv po naključju ujel tudi njegove reakcije ob tekmi, ki se ni razpletala po slovenskih željah.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

Aleš Šutar med tekmo Slovenije avgusta 2021 icon-picture-layer-2 1 / 2

"Njega je poznalo celo Novo mesto. In zato je Novo mesto tudi vstalo," nam je na istem mestu dobra štiri leta pozneje ta torek zvečer razlagal Luka, ki je Aleša Šutarja osebno poznal 25 let. "To je bil človek, ki ne bi pohodil mravlje, družinski človek. Iz njegovih ust nisi slišal nobene kletvice, nikomur ni želel slabega, tako miroljuben človek. To je pokazala že udeležba na prižigu sveč in zdaj na shodu. Napačen človek je doživel to, kar je doživel. Upam, da se bo iz tega nekaj premaknilo," je pripovedoval s solznimi očmi.

Sporočilo na shodu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Osrednji novomeški trg je namreč napolnila več kot 10.000-glava množica ljudi. V mestni hiši je medtem potekala izredna občinska seja, na katero je prišel tudi državni politični vrh, zunaj pa je potekal protestni shod pod sloganom Dovolj je. Na novomeški občini so namreč izpostavili, da je napad, v katerem je umrl njihov 48-letni someščan, dokazal, da se romska problematika, na katero župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa ni ukrepala.

Sporočilu občine so se prebivalci pridružili s sloganom #vsismolahkoAco, ki so ga izpostavili na plakatih, ki so jih izobesili po izložbah in ograjah na celotnem trgu. Natisnili so ga tudi na črne majice in kape v zameno za donacije. Udeleženci shoda so tisti dan razgrabili 1300 majic in 400 kap, do danes pa je oddanih naročil še za 300 majic.

Enotno sporočilo Novega mesta FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Takrat so želeli opozoriti, da bi se komurkoli izmed njih lahko zgodilo enako, ob današnjem slovesu pa je novomeški diakon Matic Vidic, ki dela z novomeškimi Romi in je poznal tudi pokojnega, izpostavil še en vidik tega gesla. Da so vsi lahko Aco zaradi njegovega srca, saj je ta spoštoval vsakega, v vsakemu iskal dobro in si tudi vzel čas za vsakogar.

Prisluhnila mu je množica zbranih strtih src, njegovi prijatelji še vedno niso mogli verjeti, da jih čaka zadnji sprehod z njim. Še več jih je že od poldneva prihajalo, da bi izrekli sožalje najbližnjim.

Rumene gerbere Acotu v slovo FOTO: 24ur.com icon-expand