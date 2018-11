Soproge diplomatov vabijo na dobrodelni bazar

Slovensko mednarodno združenje žensk SILA je bilo ustanovljeno 9. novembra 1993. Ko je na začetku devetdesetih let Slovenija postala tudi mednarodno priznana država, so številne države začele odpirati diplomatska predstavništva v Ljubljani, hkrati pa so prihajali v Slovenijo prvi gospodarski predstavniki, ki so delovali samostojno ali v povezavi z našimi podjetji, in njihove družine.

Kot drugod po svetu se je tudi pri nas pojavila potreba po ustanovitvi društva, ki bi vključevalo soproge tujih diplomatskih in gospodarskih predstavnikov. S pomočjo nekaj Slovenk je bilo ustanovljeno društvo SILA. Namen društva je srečevanje in spoznavanje Slovenije in njene kulture, izmenjavanje izkušenj, sklepanje prijateljstev ter organiziranje raznih akcij, od dobrodelnih do kulturnih in športnih.

Tako so članice društva SILA že leta 1994 organizirale prvi mednarodni dobrodelni bazar in izkupiček namenile Pediatrični kliniki v Ljubljani za opremo sob za matere bolnih otrok. Na prvem bazarju je sodelovalo 12 držav. To število se je vsako leto povečevalo in letos organizirajo že 25. bazar, na katerem bo sodelovalo več kot 30 držav z vsega sveta.

Na dozdajšnjih bazarjih so članice zbrale že približno 1,5 milijona evrov in pomagale več kot 150 organizacijam in posameznikom po Sloveniji. Cilj društva SILA je pomagati ljudem na robu družbe, starim, duševno in telesno prizadetim, otrokom, ženskam in drugim. Za svoje delo si je društvo od predsednika republike Boruta Pahorjaprislužilo red za zasluge.