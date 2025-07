Rojstni kraj Ivana Groharja in kulisa filmov Cvetje v jeseni in Pastirci

Na visoki planoti nad dolino se skriva vas z razgledom, ki jemlje dih. To je Sorica - rojstni kraj slikarja Ivana Groharja in kulisa nekaterih najbolj znanih slovenskih filmov, kot sta Cvetje v jeseni in Pastirci. Danes je Sorica prostor ustvarjalnosti, kjer se prepletajo umetnost, dediščina in življenje skupnosti. V obnovljeni rojstni hiši Groharja domuje kulturno središče, vas pa z okoliškimi hribi in pohodniškimi potmi vsako leto pritegne tisoče ljubiteljev narave in miru.