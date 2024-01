Sorodnica udarila stanovalca in dogajanje predvajala na družbenem omrežju

Kot je pojasnila direktorica Doma starejših občanov Grosuplje Metka Velepec Šajn , so bili v torek v DSO Grosuplje obveščeni o nasilnem dogodku in neupravičenem slikovnem snemanju in prikazovanju vsebin zoper enega izmed njihovih stanovalcev: "Sorodnica je v času obiskov vstopila v sobo našega stanovalca, stanovalca udarila in dogajanje predvajala na družbenem omrežju. Naši sodelavci so o tem takoj obvestili vodstvo doma in Policijo. Policija je zelo hitro prišla na kraj dogodka in ob prisotnosti vodstva doma opravila postopek, nato je morala obiskovalka dom zapustiti."

Kot je še pojasnila, sodelavke zdravstvene nege skladno z navodili zdravnice spremljajo počutje stanovalca, z njim sta se pogovorili tudi direktorica in socialna delavka. O dogodku so obvestili svojce stanovalca in se pogovorili z zaposlenimi in stanovalci.

"Nad dogodkom smo pretreseni in obsojamo nasilje, ki se je zgodilo. V domu imamo do nasilja ničelno toleranco. Naši sodelavci imajo spoštljiv odnos do stanovalcev in enako pričakujemo tudi od svojcev in sorodnikov naših stanovalcev," poudarja Velepec Šajnova.

Policisti osebo izsledili na kraju, osumljenka se je nedostojno vedla tudi do policistov

Ljubljanski policisti so bili 9. januarja 2024 v popoldanskem času obveščeni o nasilnem obnašanju v eni izmed varstvenih ustanov na območju Grosuplja. Policisti so osebo izsledili na kraju, ter pričeli z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nasilništva. O vseh ugotovljenih okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Osumljenka se je med postopkom nedostojno vedla do policistov, zato ji je bil izdan plačilni nalog. Vsako nasilno dejanje je nedopustno, zato se je treba zavedati, da je v takih primerih potrebno odreagirati takoj. Omenjeno dejanje je med prenosom zaznalo več ljudi, ki so takoj obvestili policijo, zato so policisti lahko hitro in učinkovito izvedli postopke z osumljeno in zaščitili žrtev, so pojasnili na PU Ljubljana.

Ministrstvo: Žrtev je brez hujših poškodb

Ministrstvo za solidarno prihodnost je včeraj, 10. januarja 2024, prejelo informacijo o primeru nasilja v Domu starejših v Grosuplju in v zvezi s tem obvestilo javnost. Pristojne službe ministrstva in kabinet ministra so nemudoma stopili v stik z vodstvom zavoda in ugotovili, da je že ustrezno ukrepalo, primer takoj predalo pristojnim državnim organom in poskrbelo za zaščito žrtve. Nasilnega dejanja ni izvajala zaposlena oseba. Žrtev nasilnega dejanja je oskrbela pristojna zdravniška služba in je v dobrem stanju, brez hujših poškodb.

Na ministrstvu za solidarno prihodnost so spet poudarili, da zastopajo ničelno toleranco do nasilja nad starejšimi, zato so že v poletnih mesecih ustanovili delovno skupino za preprečevanje nasilja nad starejšimi. Ta skupina v svojih vrstah združuje strokovnjakinje in strokovnjake z vseh ključnih področij ter predstavnice in predstavnike civilnodružbenih organizacij. Prvo poglavje svojega dela končujejo v teh dneh.