Soros: Na Madžarskem in Poljskem so vlado ugrabili, skrbi me tudi Italija

Bil naj bi "veliki um", ki v Evropi poskuša izbrisati krščanstvo tako, da organizira množične migracije muslimanov iz Afrike. Madžarski predsednik Viktor Orban mu očita, da ga podpirajo tuji plačanci, razne nevladne organizacije, novinarji, znanstveniki, celo Evropska unija in Združeni narodi. Koronakriza je le še dodatno prilila olje na ogenj. Prav on naj bi stal za kritiko, usmerjeno k protikoronskim ukrepom madžarske vlade. Je " veliki poglavar bruseljskih birokratov", mediji blizu vlade pišejo o " Sorosovem orkestru " in " popolnem napadu Sorosove mreže" na Madžarsko. Kar je precej ironično – Orban je namreč za svojega velikega sovražnika razglasil svojega nekdanjega prijatelja in človeka, ki mu je pri političnem vzponu precej pomagal.

'Evropa je ranljiva, ker ima sovražnike tako znotraj kot zunaj'

V intervjuju za Repubblico, ki ga je objavil na svoji spletni strani, je Soros med drugim razkril, da še vedno trikrat na teden igra tenis. V popolni formi je in še vedno se bori za odprto družbo.

Na vprašanje, kako gleda na trenutne razmere s koronakrizo, odgovori: "Vsi smo v krizi, najhujši krizi mojega življenja po drugi svetovni vojni. To bi opisal kot revolucionarni trenutek, ko je razpon možnosti veliko širši kot v običajnih časih. Nekaj, kar se nam v normalnih časih zdi nepredstavljivo, zdaj postane ne le mogoče, ampak se dejansko zgodi. Ljudje so zmedeni in prestrašeni. Delajo stvari, ki so slabe zanje in za svet.Pa je tudi on zmeden? "Morda malo manj kot večina. Razvil sem neki konceptualni okvir, ki me nekoliko postavlja pred množico."

Po njegovem mnenju je Evropa v tem trenutku zelo ranljiva, ker ni enotna. Ima veliko sovražnikov, tako znotraj kot zunaj nje. "Znotraj Evrope obstaja veliko vodij in gibanj, ki so proti vrednotam, na katerih je bila EU zgrajena. V dveh državah so dejansko ugrabili vlado – Viktor Orban na Madžarskem in Jaroslaw Kaczyński na Poljskem. Madžarska in Poljska pa sta največji prejemnici strukturnega sklada, ki ga zagotavlja EU. Moja največja skrb j pravzaprav Italija. Zelo priljubljen protievropski voditelj Matteo Salvini se je uveljavljal, dokler ni precenil svojega uspeha in zrušil vlado. To je bila usodna napaka, njegova priljubljenost zdaj upada. Toda v resnici namesto njega prihaja Giorgia Meloni iz Fratelli d'Italia, ki je še hujša. Trenutna vladna koalicija je izjemno šibka. Skupaj držijo samo zato, da se izognejo volitvam, na katerih bi zmagale protievropske sile. To je država, ki je bila včasih velika podpornica Evrope. Ker so ji ljudje zaupali bolj, kot zaupajo lastni vladi. Raziskave javnega mnenja pa kažejo, da se podpora Evropi krči. A Italija je ena največjih članic, preveč je pomembna za Evropo. Ne morem si predstavljati Evropske unije brez Italije."

Kaj pa sovražniki od zunaj? "Več jih je, a vsi si delijo eno stvar – nasprotujejo ideji o odprti družbi. Podpornik Evropske unije sem postal prav zato, ker se mi je zdela utelešenje odprte družbe v evropskem merilu. Njen največji sovražnik je bila Rusija, nedavno pa jo je prehitela Kitajska, svetovna sila v umetni inteligenci. Ta proizvaja instrumente nadzora, ki so koristne za zaprte družbe. Te pa za odprte družbe predstavljajo smrtno nevarnost. S tem se tehtnica prevesi na stran zaprtih družb. Kitajska torej v tem smislu predstavlja večjo grožnjo kot Rusija."

In prav koronakriza je po njegovem mnenju škodljiva za odprte družbe. "Instrumenti nadzora, ki jih ustvarja umetna inteligenca, so zelo koristni pri nadzoru virusa, zaradi česar so ti instrumenti posledično sprejemljivejši tudi v odprti družbi."

ZDA so po njegovem mnenju v tej krizi močnejše, saj so ena najdlje trajajočih demokracij v zgodovini. "Tudi tam je lahko za predsednika izbran nekdo, kot je Trump, in od znotraj spodkopava demokracijo. Toda v ZDA obstaja tradicija preverjanj in uravnoteženj, uveljavljena pravila. In predvsem obstaja ustava. Zato sem prepričan, da se bo Trump izkazal za nekaj prehodnega, pojav, ki se bo – upam – končal novembra. A ostaja zelo nevaren, bori se za svoje življenje in storil bo vse, da ostane na oblasti. Ker je kršil ustavo na različne načine in če izgubi predsedstvo, bo za to moral odgovarjati."