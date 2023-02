ŠOS delodajalce poziva k izplačilu covidnih dodatkov študentom in dijakom

Na Študentsko organizacijo Slovenija (ŠOS) se namreč še naprej obračajo dijaki in študenti, ki jim delodajalci kljub dosedanjim pozivom še vedno zavračajo izplačilo dodatka za izpostavljenost ob obravnavi covidnih bolnikov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Spomnili so, da so do dodatka med drugim upravičeni študenti in dijaki, ki so delo opravljali v okviru izobraževalnega procesa, ter študenti in dijaki, ki so delo opravljali zunaj sivih ali rdečih con, če so pri tem sodelovali pri neposredni obravnavi covidnih bolnikov. Prav tako so do dodatka upravičeni dijaki in študenti, ki so delo opravljali pri obravnavi pacientov v zdravstvenih domovih ali oskrbovancev v socialno-varstvenih ustanovah ter v cepilnih centrih ali pri izvajanju mobilnega testiranja.

Kot so še zapisali, se izplačilo dijakom in študentom s strani delodajalcev izvede v neto znesku, z neposrednim izplačilom na bančni račun. Delodajalci si za oddajo zahtevka in izvedbo izplačila ne smejo zaračunati administrativnih stroškov ali iz drugih razlogov zadržati del sredstev, ki jih za opravljeno delo prejmejo dijaki in študenti. "Glede na to, da se dodatek izplača iz ločenih proračunskih virov, in ne iz lastnih sredstev zavoda, delodajalce v imenu dijakov in študentov, ki so v času epidemije opravljali delo pri oskrbi bolnikov, pozivam, da jim omogočite prejem zasluženega dodatka," so v ŠOS povzeli besede predsednice Marike Grubar. "Nenazadnje si s takšnimi gestami gradite odnos s svojimi potencialnimi bodočimi zaposlenimi," je še opozorila predsednica ŠOS.

Poziv so v ŠOS naslovili na splošne bolnišnice Celje, Izola in Trbovlje ter nekaj zdravstvenih domov in domov za starejše oz. varstvo odraslih.