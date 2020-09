'Pomembno je spregovoriti in pomembno je, da sistem hitro in odločno odreagira'

V soboto je na območju Žalca 46-letni moški hudo poškodoval 44-letno partnerico in si po dejanju sodil sam. Le dan pred tem je žrtev policiji prijavila nasilje v družini, a pogojev za privedbo k preiskovalnemu sodniku ni bilo. 46-letniku je policija izrekla prepoved približevanja, partnerici pa so svetovali, naj se zateče v varno hišo, a tega ni želela.

V primerih tovrstnih tragedij nasilja v družini gre običajno za "dolgo zgodovino nasilja". "Običajno nihče tega ne ve ali pa to opredelijo kot konflikt, kot spor. Da imajo doma prepire, da je nekaj narobe. Skratka, ljudje dostikrat nekaj zaznajo, a se to ne poimenuje kot nasilje. Žrtev, ki dolgo časa živi v takem odnosu, tudi sama prikriva, kaj se ji dogaja," pravi Plazova.

Eden izmed načinov pomoči žrtvam nasilja v družini so že omenjene varne hiše. "A pogledati moramo tudi na drugo stran. Zakaj so pravzaprav žrtve tiste, ki se morajo umikati. Zakaj ne bi sistem poskrbel, da takih situacij ne bi bilo?"

Najbolj pomembno je, da če karkoli opazimo, poskusimo ponuditi pomoč, poskušamo opozoriti, da se v družini nekaj dogaja, dodaja Plazova. V zadnjih letih so velike premike na tem področju naredile akcije ozaveščanja, spremenila se je tudi zakonodaja. "A še vedno so žrtve tiste, ki morajo odhajati od doma. Ravno zadnjič mi je kolegica, ki dela v varni hiši, povedala, da ji je ena izmed gospa, ki živijo tam, dejala: Kdaj se bo zgodilo, da ne bomo me tiste, ki bodo poslušale predavanja, kako se moramo zaščititi, kako se moramo skriti, kdaj bo obratno?"

Pred nami je kljub velikemu napredku v zadnjih 30 letih še vedno veliko dela. Tragedije, kot je nedavna v Žalcu, in nasilje v družini sta na žalost realnost za mnogo žensk v Sloveniji. "Marsikatera ženska v tem trenutku doživlja psihično, fizično, spolno, ekonomsko nasilje in si ne upa povedati, da se to dogaja. Pomembno je spregovoriti in pomembno je, da takrat sistem odreagira hitro, odločno, zaščitno, ter da okolica ne obsoja žrtve, ko spregovori o nasilju.