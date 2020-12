Predstavniki ŠOS pred DZ postavili novoletno smrečico, okrašeno s položnicami

Na smrečico, ki so jo postavili na robu Trga republike, pred parlamentom, so študentje obesili položnice za stroške za bivanje, prehrano, internet, prevoz in druge izdatke, povezane s študijem, ki jih mesečno prejemajo kljub epidemiji. "Kot vidite, je letos za študente zelo klavrno leto, zdaj pa imajo poslanci priložnost, da pod smrečico položijo kakšna darila v obliki dopolnil,"je ob postavljeni smrečici študentov dejal predsednik Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Klemen Peran.

Kot je pojasnil, so sami predlagali kar nekaj sprememb, s katerimi bi popravili finančni status študentov, med njimi je tudi pravičnejša razdelitev denarja med študenti, "da dobijo nekoliko več denarja tisti, ki so prej tudi več delali, tisti, ki prej niso delali, pa tega denarja morda ne potrebujejo". Prav tako so med drugim predlagali možnost subvencije za nakup računalnika za tiste študente, ki ga nimajo, in posebne ukrepe za študente, ki delajo v zdravstveni negi.

Po Peranovih pojasnilih je sicer nekaj njihovih predlogov med že vloženimi dopolnili. Med njimi je tudi predlog nadomestila za študentsko delo v višini 80 odstotkov za mesece epidemije, in sicer glede na to, koliko je posameznik s študentskim delom zaslužil pred epidemijo, ki ga je Peran označil za zanje najpomembnejšega. A ker gre za opozicijski predlog dopolnila, je njegova usoda negotova, je še dodal.