Soseda Policiji prijavila otroke, ki so vadili za dobrodelni koncert

Klavir, violončelo, violina. V družini Kunaver so decembra 2023 trije otroci sredi dneva vadili svoja glasbila. "Za dobrodelne namene. Želeli so imeti koncert v vrtcu za otroke, želeli so se zahvaliti Zvezi prijateljev mladine, ker jim je omogočila štipendijo," razlaga mama.
A polovica otroških načrtov je padla v vodo. Soseda je namreč njihovo igranje inštrumentov prijavila Policiji.
"Policija je prišla z bučnim trkanjem in butanjem po vratih, nas je v bistvu prestrašila. V tem času ni vadil noben od otrok, mož je bral pravljico in otroci so se res zelo prestrašili," dodaja mama.
Očetu otrok so izrekli 104 evrov globe. Dragica Kunaver je policistom napovedala, da bodo otroci, ki za glasbo živijo in na državnih tekmovanjih dosegajo zlata priznanja, vadili še naprej, možje v modrem pa so jo opozorili, da bodo ob prijavi znova prišli.
"Sem rekla, no danes bo sin še vadil violino. In res, poklical me je policist in dejal, da je gospa ponovno podala prijavo in da bi moral še enkrat priti in nas še enkrat oglobiti," pove Kunaverjeva.
Podobnih primerov je po besedah Brede Krašne, generalne sekretarke Zveze prijateljev mladine, na žalost vse več. "Do zdaj imamo pet družin, ena se je žal na koncu preselila iz večstanovanjske stavbe v hišo," pojasni.
Začne se z opozorili Policije in stopnjuje do denarnih kazni, pripoveduje, ki znašajo nekje do 300 evrov.
V družini Kunaver so zato otroci vadili pri drugih sosedih ali v športnem društvu."Sin je šel zelo žalostno v klet vaditi, v drvarnico, kjer si je komaj našel kotiček, kjer je lahko v miru premikal lok."
V Zvezi prijateljev mladine zato stanovalce pozivajo k strpnosti in razumevanju, odločevalce pa prosijo, naj vendarle uredijo zakonodajo. "Da izvajanje dejavnosti, ki je del učnega programa, ni del kaznovanja in motenja miru stanovalcev," meni Krašna.
Predlog sprememb zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga je 2. septembra obravnavala vlada, ne spreminja definicije motnje miru zaradi hrupa, kar pomeni, da lahko policisti zaradi igranja na inštrument še vedno izdajo globo. V Zvezi zato zdaj računajo na posluh poslancev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.