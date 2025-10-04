Soseda Policiji prijavila otroke, ki so vadili za dobrodelni koncert

Klavir, violončelo, violina. V družini Kunaver so decembra 2023 trije otroci sredi dneva vadili svoja glasbila. "Za dobrodelne namene. Želeli so imeti koncert v vrtcu za otroke, želeli so se zahvaliti Zvezi prijateljev mladine, ker jim je omogočila štipendijo," razlaga mama.

A polovica otroških načrtov je padla v vodo. Soseda je namreč njihovo igranje inštrumentov prijavila Policiji.

"Policija je prišla z bučnim trkanjem in butanjem po vratih, nas je v bistvu prestrašila. V tem času ni vadil noben od otrok, mož je bral pravljico in otroci so se res zelo prestrašili," dodaja mama.

Očetu otrok so izrekli 104 evrov globe. Dragica Kunaver je policistom napovedala, da bodo otroci, ki za glasbo živijo in na državnih tekmovanjih dosegajo zlata priznanja, vadili še naprej, možje v modrem pa so jo opozorili, da bodo ob prijavi znova prišli.

"Sem rekla, no danes bo sin še vadil violino. In res, poklical me je policist in dejal, da je gospa ponovno podala prijavo in da bi moral še enkrat priti in nas še enkrat oglobiti," pove Kunaverjeva.