Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Soseda Policiji prijavila otroke, ki so vadili za dobrodelni koncert

Ljubljana, 04. 10. 2025 13.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Manca Turk
Komentarji
170

Zadnji primer policijskega posredovanja zaradi otroškega igranja glasbil je odprl pandorino skrinjico. Govorili smo z eno od mam, ki je morala policistom odpreti vrata domačega stanovanja. Njene tri otroke, ki na državnih tekmovanjih dosegajo zlata priznanja, je prijavila soseda. Sin je zaradi strahu in stiske nato igranje violine vadil kar v drvarnici. V Zvezi prijateljev mladine zaradi vse več tovrstnih primerov odločevalce pozivajo, naj vendarle najdejo zakonsko rešitev.

Klavir, violončelo, violina. V družini Kunaver so decembra 2023 trije otroci sredi dneva vadili svoja glasbila. "Za dobrodelne namene. Želeli so imeti koncert v vrtcu za otroke, želeli so se zahvaliti Zvezi prijateljev mladine, ker jim je omogočila štipendijo," razlaga mama. 

A polovica otroških načrtov je padla v vodo. Soseda je namreč njihovo igranje inštrumentov prijavila Policiji.

"Policija je prišla z bučnim trkanjem in butanjem po vratih, nas je v bistvu prestrašila. V tem času ni vadil noben od otrok, mož je bral pravljico in otroci so se res zelo prestrašili," dodaja mama. 

Očetu otrok so izrekli 104 evrov globe. Dragica Kunaver je policistom napovedala, da bodo otroci, ki za glasbo živijo in na državnih tekmovanjih dosegajo zlata priznanja, vadili še naprej, možje v modrem pa so jo opozorili, da bodo ob prijavi znova prišli. 

"Sem rekla, no danes bo sin še vadil violino. In res, poklical me je policist in dejal, da je gospa ponovno podala prijavo in da bi moral še enkrat priti in nas še enkrat oglobiti," pove Kunaverjeva. 

Otrok igra klavir (slika je simbolična).
Otrok igra klavir (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Podobnih primerov je po besedah Brede Krašne, generalne sekretarke Zveze prijateljev mladine, na žalost vse več. "Do zdaj imamo pet družin, ena se je žal na koncu preselila iz večstanovanjske stavbe v hišo," pojasni. 

Začne se z opozorili Policije in stopnjuje do denarnih kazni, pripoveduje, ki znašajo nekje do 300 evrov. 

V družini Kunaver so zato otroci vadili pri drugih sosedih ali v športnem društvu."Sin je šel zelo žalostno v klet vaditi, v drvarnico, kjer si je komaj našel kotiček, kjer je lahko v miru premikal lok."

V Zvezi prijateljev mladine zato stanovalce pozivajo k strpnosti in razumevanju, odločevalce pa prosijo, naj vendarle uredijo zakonodajo. "Da izvajanje dejavnosti, ki je del učnega programa, ni del kaznovanja in motenja miru stanovalcev," meni Krašna. 

Predlog sprememb zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ga je 2. septembra obravnavala vlada, ne spreminja definicije motnje miru zaradi hrupa, kar pomeni, da lahko policisti zaradi igranja na inštrument še vedno izdajo globo. V Zvezi zato zdaj računajo na posluh poslancev.

glasbila globe
Naslednji članek

Vlaganje je znova v trendu

KOMENTARJI (170)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomvojo
04. 10. 2025 14.22
Kmalu bo če boš imel prižgano luč po 22.uri možna prijava in takoj pred dežurnega sodnika. Bravo naši!!!
ODGOVORI
0 0
Clovek_002
04. 10. 2025 14.22
Pa dobro ljudje a se je že vsem zmešalo ... dajte že enkrat te pravilnike zastarele malo posodobit, ne more bit ista stvar, če nekdo travo kosi in če nekdo vadi inštrument.
ODGOVORI
0 0
nemod
04. 10. 2025 14.19
+1
policija nima niti najmanjših pristojnosti, da ugotavlja kdo krši decibele in dko ne. naj folk to ve. če pridejo k men potrkat, se jim zasmejim , želim vse doproi in zaloputnem vrata pred nosom... policija ni pooblaščena da ugotavlja kršitve v zvezi z decibeli... oz more dokazat da je muska prenaglas, za kar pa policija ni pristojna ampak inšppektorat, tak da se lahko policaji obrnejo in grejo po inšpektorja, da pride zmerit kađin... nebuloze do amena...
ODGOVORI
1 0
blef
04. 10. 2025 14.18
+0
Hrup je hrup ni važen kdo ga dela in kako nastaja.
ODGOVORI
3 3
Mclaren
04. 10. 2025 14.16
+1
Pravi Slovenci!
ODGOVORI
2 1
2mt8
04. 10. 2025 14.14
+3
Balkan muzika v kafičih pa ni problem, tudi do 1:00 A.M.
ODGOVORI
5 2
-Mentos-
04. 10. 2025 14.14
+1
Stvar je enostavna, dolocit koliko dB se smatra za motec faktor, merilno napravo k sosedi, definirat na kaksni visini se opravlja meritev (visina uses, sredina sobe) in pogledat kaksne so meritve. Videti je, da zdrave pameti primanjkuje in v tem primeru je treba dolocne stvari definirati, zapisati in meriti, ce se zelimo izogniti nadaljnjim konfliktom, zal. Common sense is not so common.
ODGOVORI
2 1
-Mentos-
04. 10. 2025 14.16
+1
Dokler to ni definirano, je stvar totalno subjekttivna in ne razumem kako lahko policisti podajo globo, na podlagi cesa tocno?
ODGOVORI
1 0
nemod
04. 10. 2025 14.20
po zakonu ne morejo, probajo, ker je folk neveden zadeva upali... banana republika.
ODGOVORI
0 0
Ramzess
04. 10. 2025 14.13
-4
Saj ne moreš verjeti, tokrat so travmatizirali kar tri otroke, iste družine. Kje so meje takšnega ravnanja predstavnikov oblasti. Ni čudno da se družina morala preseliti, a travma ostane.
ODGOVORI
1 5
bazilika555
04. 10. 2025 14.13
+3
Saj razumem in podpiram ta prizadevanja otrok, tudi zanje je to koristno. Po drugi strani pa razumem tudi sosedo, verjemite, ni ravno užitek ure in ure poslušati vaje v slogu cigu migu in tako naprej... Še svoje nam je bilo včasih kar mučno poslušat. A dogovor bo potreben, Urnik ,ki se ga bo treba držati.
ODGOVORI
4 1
Razmetana
04. 10. 2025 14.18
-1
Če otroci dosegajo priznanja na državni ravni je to že daleč od cigu migu. Če je za ostale dovoljeno, da lahko ropotajo med 6 zjutraj in 10 zvečer, pa lahko tudi otroci izvajajo kulturno dejavnost. Sosedo je lahko samo sram.
ODGOVORI
1 2
nemod
04. 10. 2025 14.21
veš kaj, dokler lahko cucki nekaznovano bevskajo po bloku lahko tut mularija vadi musko... tak je to... al pa dokler se lahko zvecer preganjajo mulci z nehomologiranimi auspuhi po ulici, p anoben ne ukrepa bo tako...j3bat ga...sej verjetno noben ne vadi ob 2:00 zjutraj a? naceloma otroc takrat spijo, kaj blodis traparije...
ODGOVORI
0 0
VednoZnovaRdeče
04. 10. 2025 14.11
+2
Noben problem. Kupim največje in najglasnejše udarno kladivo in vsak dan med 10h in 19h «štemam" v zid, ki meji na to sosedo. V 14dneh je ni več. Zakon namreč ne prepovedujejo uporabe gradbene mehanizacije med 6h in 22h.
ODGOVORI
6 4
tamiflu
04. 10. 2025 14.20
samo na oglasno desko daš obvestilo, pa si krit
ODGOVORI
0 0
planetZ3
04. 10. 2025 14.10
+3
Itak je v tej deželi vse manj glasbe, veselja, zabave, veselic… Zato pa imamo kolektivno zategnjenost in alergijo na vsak decibel.
ODGOVORI
5 2
Mr Nobady
04. 10. 2025 14.09
-1
Dojenčki in psi pa tak prepovedati v blokih.
ODGOVORI
3 4
Iqos
04. 10. 2025 14.09
+3
Ni isto če ena punčka igra klavir eno uro na dan,kot cel popoldne muziciranja vseh sort inštrumentov. Tega človek tudi v lastni bajti ne pisluša,ker se zavedamo,da vsak rabi tudi svoj mir. Eni so pač egoisti, povzpetniški in bi glasbeno šolo imel kar v večstanovanjskih zgradbah. To pač ne gre.
ODGOVORI
5 2
VednoZnovaRdeče
04. 10. 2025 14.13
-3
Stare babe in fovšija. Si slišal, da vrtalni stroj ni prepovedan? No, to bi pri meni potem poslušala vsak dan 6 ur.
ODGOVORI
1 4
Ladybird77
04. 10. 2025 14.14
-1
Ko se vadi za državno tekmovanje, se vadi tudi po 5 ur dnevno. Moj sin vadi zelo veliko. Očitno imamo srečo, da živimo v hiši. Najvišji rezultati teh tekmovanj prinašajo štipendije, s katerimi otroci lažje naprej študirajo. Večini od teh otrok bo inštrument življenjska pot. Ko so mednarodno priznani,.pa se država rada pohvali z njimi.
ODGOVORI
1 2
nemod
04. 10. 2025 14.22
poetm dejmo tut cucke po blokih prevopovedat, a čmo? se prav otroke dol tiščat, cucki pa lahko delajo kažin? fina enakopravnost... dej odj3bi...
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1884443
04. 10. 2025 14.08
+4
Ko se koncert konča pa naj sosed navije muziko v dobrodelne namene, pa se vse izravna. Če pride policija pa na reče ....
ODGOVORI
5 1
Ramzess
04. 10. 2025 14.15
-1
Travma, oz. strah pred kaznijo, zato se fant skriva in igra v kleti ali drvarnici.
ODGOVORI
0 1
St. Gallen
04. 10. 2025 14.07
+6
V vsakem bloku se vedno najde vsaj 1 spilferderber
ODGOVORI
8 2
KrofKrof
04. 10. 2025 14.06
+5
Kdaj se bodo policisti tako pogumno in burno odzvali tudi na klice glede r.......e problematike?
ODGOVORI
6 1
curiousity1
04. 10. 2025 14.05
+0
In spet se iz povzročitelja hrupa dela božčka! Ma, dajte no, saj vsi vemo, da so starši teh otrok do neba in naprej ponosni na svoje muzičarje, ampak zakaj bi jih morali vsi drugi poslušat? In to na račun svojega počitka, prostega/neprostega časa? A res mislite, da s(m)o dolžni to poslušat? Dajte no izolirat en prostor, pa se ne bo slišalo pretirano ven, in bo mir v bloku/soseski. Najbrž (sigurno) bi tale Zveza prijateljev.... lahko tudi urgirala v glasbenih šolah ali samih občinah, da mulčkom zrihtajo en prostor v šoli/glasbeni šoli, kjer lahko vsak dnevno, tut ob vikendih,vadi.
ODGOVORI
5 5
VednoZnovaRdeče
04. 10. 2025 14.15
+0
Lahko si ti izoliraš svojo kamro. Ne bi ti pri meni dolgo bil sosed.
ODGOVORI
1 1
Mr Nobady
04. 10. 2025 14.02
-7
Preprosto, če nimaš toliko urejenega življenja, da bi imel otroke v HIŠI, potem jih ne imeti. Kar talajte jim kazni, pa inštrumente odvzeti, kaj se to pravi, kot da živijo sami v bloku. Naj gredo, če že morajo igrati, v gozd... Bo mogoče kakšen medved prišel poslušat...
ODGOVORI
10 17
planetZ3
04. 10. 2025 14.12
-1
Ah seveda, kdo se bo še ukvarjal s froci. Penzijo ti bo pa itak Maljevec zrihtal, a ne?!
ODGOVORI
1 2
Mr Nobady
04. 10. 2025 14.13
+0
Nimam namena priti do penzije
ODGOVORI
1 1
Animal_Pump
04. 10. 2025 14.22
Penzijo si sami rihtamo...Tistega jurja penzije ni nič...če še zraven kaj ne nalagaš.
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
04. 10. 2025 14.02
+3
lol
ODGOVORI
3 0
Kekčeva Mojca
04. 10. 2025 14.01
+3
*motece da sem se odselila
ODGOVORI
7 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256