V prazničnem decembru ljudje hitijo z okraševanjem svojih domov. Posamezne ulice zažarijo v soju raznobarvnih lučk. Ena takih je tudi Osojna ulica v občini Ruše v kraju Bistrica ob Dravi, kjer so hiše že vrsto let tako razsvetljene, da okrasitev privabi številne obiskovalce. Ponosnih stanovalcev okrašenih in bleščečih hiš pa je vse več.