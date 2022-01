Avstrija bo skoraj vsem gospodinjstvom namenila 150 evrov, socialno najranljivejšim pa kar 300 evrov za pomoč pri plačilu dražjih položnic za ogrevanje. Naša južna soseda socialno ogroženim že pomaga, znižati nameravajo tudi DDV na plin in elektriko. Kaj pa Slovenija? Na obljubljene energetske vavčerje in druge ukrepe še kar čakamo, o njih pa bo jutri razpravljala vlada. Naj bi pa bile do njih upravičene tudi družine s tremi in več otroki.

Po četrtkovi vladni seji so ministri delovali še precej skrivnostno. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je na vprašanje o sprejetju energetskih vavčerjev odzval, da bo več o tem znano hitro. Janez Cigler Kralj, minister za delo, pa: "Ublažili bodo dvig cen energentov, predvsem za ogrevanje." Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je povedal, da bodo najranljivejše skupine gotovo dobile energetske vavčerje, ne pa vsi, le del populacije. Finančna pomoč, ki naj bi znašala okoli 140 evrov, se torej obeta le nekaterim. V roke naj bi pomoč šla tudi družinam, ki imajo tri otroke ali več. Vprašani mimoidoči so o vavčerjih podali razdeljena mnenja. Nekateri ranljivim skupinam vavčerje privoščijo, kajti vsak cent pride prav, drugi pa so mnenja, da vavčerji zares ne pomagajo. Peter Novak, energetski strokovnjak, je povedal: "Imamo veliko srečo, da je letošnja zima mila, če ne bi bili stroški veliko večji." Nižji pa naj bi bili z novim zakonom vsaj pri elektriki. Vlada naj bi znižala prispevke za obnovljive vire, zato si lahko obetamo, da bo povprečna položnica za 14 evrov cenejša. Kaj pa plin, ki s cenami podira rekorde? "Država lahko ukrepa na tistem delu, kjer je pristojna. Torej lahko začasno odpravi vse dajatve za čas zime in jih ponovno uvede," je dodal Novak. PREBERI ŠE Avstrijska vlada napovedala sveženj pomoči ob naraščajočih cenah energije V Avstriji pa medtem že prihaja sveženj pomoči, težak 1,7 milijarde evrov. Ukinili bodo enotno tarifo za zeleno električno energijo – tako bo vsako gospodinjstvo prihranilo približno 100 evrov, povprečno podjetje pa okoli 67 tisoč evrov. Še več: skoraj vsi Avstrijci bodo prejeli enkratni znesek 150 evrov. Karl Nehammer, avstrijski kancler, je pojasnil: "Težava je tudi, da inflacija prizadene še posebej socialno ogrožene. Zato smo se odločili, da zanje podvojimo enkratni znesek iz 150 evrov na 300 evrov. " Tudi južni sosedje se ne morejo izogniti podražitvi energentov, zato nameravajo še povišati pomoč za najranljivejše, pregledati vse postavke, ki vplivajo na višje cene ter znižati DDV na plin in elektriko. Hrvati so tako deležni treh ukrepov za ublažitev posledic: višja pomoč za socialno ogrožene, pregled vseh postavk, ki vplivajo na višje cene ter znižanje DDV na plin in elektriko.