Soseska Pod Šmarno goro: Vaš novi dom v naravi, le streljaj od mesta

Prostor, ki se prilagaja vam

Vse hiše v soseski Pod Šmarno goro so skrbno načrtovane – z mislijo na estetiko, udobje in trajnost. Zunanjost bo dokončana v sodobnem arhitekturnem slogu, notranjost pa ostaja odprta za vaše želje, saj jo boste lahko prilagodili svojemu okusu in načinu življenja – naj gre za moderen minimalizem, domačnost naravnih materialov ali kaj vmes. Velika panoramska okna prinašajo obilico naravne svetlobe in vas povežejo z zelenjem zunaj. Tako se bivalni prostor zdi še bolj odprt in zračen.