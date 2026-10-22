Senior resort z več kot 50 oskrbovanimi stanovanji in 28 hišami

icon-chevron-right 1 23 icon-chevron-right Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj Damjan Žibert













































Soseska Srebrni gaj s pripadajočim parkom se nahaja Na kamenju, območju nedaleč od termalnega kompleksa, ki ga je občina že leta 2008 s sprejetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta namenila za širitev turistične infrastrukture in gradnjo infrastrukture za starejše. Okoli sedem hektarjev veliko območje je namenjeno gradnji hotelov in bazenov ter tudi domu starejših občanov. Med epidemijo koronavirusa je nameravalo podjetje Senecura tam zgraditi dom starejših, vendar do realizacije projekta ni prišlo. V začetku leta 2023 je nato ljubljansko podjetje GH holding izrazilo namero, da bi tam zgradilo varovana stanovanja.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert

Soseska Srebrni gaj ima 28 hiš Damjan Žibert























Kot je navedel župan Dolenjskih Toplic Franc Vovk, je podjetje z Občino Dolenjske Toplice podpisalo pogodbo, po kateri se je obvezalo urediti komunalno infrastrukturo in zgraditi stanovanja. Stanovanja je zgradilo, zgrajeno infrastrukturo pa preneslo v last občine. Dodatno je občina brezplačno dobila še okoli 4500 kvadratnih metrov zemljišča, po katerem poteka javna sprehajalna pot ob bližnjem potoku Sušica. Stanovanja in hiše so arhitekturno prilagojena starejšim stanovalcem in omogočajo lažje vsakdanje življenje z enostavnim vzdrževanjem. Namen soseske je spodbujanje čim daljšega samostojnega življenja v lastnem domu z možnostjo vključevanja različnih oblik pomoči glede na potrebe posameznika. Stanovalcem bodo na voljo tudi skupni prostori za druženje in rekreacijo, vrtički, parki in sprehajalne poti. Bližina term z zdravstvenimi in wellness storitvami pa bo prebivalcem zagotavljala kakovostno bivanje in aktivno življenje. Investitorji izpostavljajo, da novi prebivalci krepijo tudi lokalno družbeno življenje, saj postajajo del širše skupnosti, ki se srečuje na prireditvah in v društvih.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

Odprtje soseske Srebni gaj v Dolenjskih Toplicah Damjan Žibert

















