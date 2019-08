Sosesko Novo Brdo bo gradila Gorenjska gradbena družba s partnerji

Najugodnejši ponudnik za izvajanje gradnje druge polovice najemnih stanovanj Novo Brdo v Ljubljani je Gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje s partnerjema Kolektor Koling inženiring, instalacije, proizvodnja in GP KRK. Za izvajanje gradnje tretje faze pa je najugodnejši ponudnik CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest s partnerjem SGP Graditelj, je pojasnil Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

Gradnja 307 stanovanj, ki jih bodo zgradili v drugi polovici, bo stala skoraj 36 milijonov evrov brez DDV (35.667.892,86), gradnja preostalih 166 najemnih in 25 oskrbovalnih stanovanj pa bo stala nekaj več kot 21 milijonov evrov (21.092.438,44) brez DDV.

Poleg že zgrajene soseske Zeleni Gaj na Brdu v Ljubljani, kjer sta v 4 objektih že na voljo 102 stanovanji za najem, bo do predvidoma 2021 zgrajena druga polovica najemnih stanovanj Novo Brdo s 498 stanovanji Stanovanjskega sklada RS. Skupaj bo zgrajenih 18 večstanovanjskih objektov.