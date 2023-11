Sosežig odpadkov: zdravstvena stroka opozarja na nujnost zaostritve zakonodaje

Ministrstvo za okolje in prostor je maja 2020 ustanovilo medresorsko delovno skupino, ki bi preučila možnosti za izenačitev normativov dovoljenih emisij iz naprav za sosežig s tistimi iz sežigalnic ter pripravo časovnega načrta in ukrepov za namen okoljske sanacije v delih srednje Soške doline.

Kot je v pozivu, ki so ga člani delovne skupine za spremljanje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o nevarnosti onesnaženega okolja za zdravje ljudi pri Zdravniški zbornici Slovenije ta teden posredovali poslancem DZ in pristojnim institucijam, zapisala Metoda Dodič Fikfak, so predlani vodjo tehnološke podskupine Nika Samca opozorili na številne pomanjkljivosti poročila ter poudarili, da to sploh ne odgovarja na ključno vprašanje o tem, ali je izenačitev normativov tehnično mogoča.

Samec jim je takrat po njenih besedah nedvoumno zatrdil, da je ta izvedljiva, in pojasnil, da so pri pripravi svojega poročila uporabili podatke Salonita Anhovo, ki pa jih niso preverjali.

Nesprejemljive razlike v dovoljenih emisijah za cementarne s sosežigom in sežigalnicami

Zdravstvena podskupina, članica katere je Metoda Dodič Fikfak, je svoje delo končala maja 2023, v poročilu pa med drugim ugotavlja, da so razlike v dovoljenih emisijah strupenih snovi v zrak med cementarnami s sosežigom odpadkov in sežigalnicami odpadkov z zdravstvenega in etičnega vidika nesprejemljive, in predlaga vpeljavo polurnih emisij v zrak za sosežigalnice odpadkov in izenačitev dopustnih polurnih in dnevnih emisij v zrak za vse vrste sežigalnic in sosežigalnic.

Ob ugotovitvi, da je izenačitev dopustnih vrednosti emisij v zrak za sežigalnice odpadkov in cementarne s sosežigom odpadkov s tehnološkega vidika izvedljiva, so ugotovili, da je tudi pravno mogoča. Da je mogoče dosegati strožja merila, dokazujejo uspešni primeri takega ravnanja v tujini, zatrjuje Metoda Dodič Fikfak.