Soteska Vintgar, 'zlata jama' treh občin: vsaki 250 tisočakov

TD Gorje je decembra na občnem zboru sprejelo poslovno-upravljavski načrt soteske Vintgar z razvojno strategijo do leta 2034. Načrt vključuje tudi shemo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, ki so povezane s sotesko. Glede na finančni načrt za letos bo društvo občinam Gorje, Bled in Jesenice zagotovilo po 250.000 evrov, kar je bistveno več kot doslej. Podobno naj bi bilo tudi v prihodnje.

Kot je pojasnil direktor podjetja Soteska Vintgar Bojan Traven, denar ne bo šel neposredno v občinske proračune, temveč bodo sredstva namenjena konkretnim projektom, podobno kot to velja za razvojna sredstva, ki lokalnim skupnostim pripadajo po zakonu o Triglavskem narodnem parku (TNP).

"Menim, da je bila to dolžnost turističnega društva, predvsem zato, ker država še zdaj noče razumeti, da je koncesija najboljša stvar, da nekaj dobi država, nekaj dobi TNP, nekaj lokalna skupnost, nekaj pa ostane turističnemu društvu. Zato smo sami storili korak naprej in občinam ponudili roko v obliki izdatnih finančnih sredstev," je izpostavil Traven.

V javnem zavodu TNP so do potez TD Gorje kritični. "Omenjeno razdeljevanje denarja od pobrane vstopnine občinam na območju soteske Vintgar je v nasprotju z Zakonom o ohranjanju narave in na njegovi podlagi izdano smernico za potrditev višine vstopnine v zvezi z ureditvijo naravne vrednote, zavarovanega območja ali njegovega dela za ogledovanje in obiskovanje, saj ne gre za upravičene stroške, določene s smernico," so opozorili.

Kritični so tudi do tega, da je TD Gorje pripravilo upravljavski načrt za sotesko. Sistem varstva narave v Sloveniji namreč med ukrepi varstva naravnih vrednot ne predvideva sprejema načrtov upravljanja. Načrti upravljanja so sestavni del upravljanja zavarovanih območij narave, kakršen je narodni park. Naravne vrednote, ki so del zavarovanih območij, pa so samodejno vključene v načrte upravljanja zavarovanega območja.

Območje TNP, v katerem leži tudi Vintgar, ima veljavni upravljavski načrt, ki ne predvideva sprejemanja upravljavskih načrtov za posamezne naravne vrednote znotraj parka. Lahko pa upravljavec narodnega parka za določene vsebine pripravi akcijski načrt. V postopku je priprava Akcijskega načrta usmerjanja obiska in rekreacijskih dejavnosti v narodnem parku, s katerim želi javni zavod TNP izvajati ukrepe tudi na področju usmerjanja in upravljanja z obiskom na naravnih vrednotah, so izpostavili v zavodu.

Ob tem so dodali, da lahko načrte upravljanja in akcijske načrte v zvezi z upravljanjem narodnega parka za območje parka pripravlja izključno javni zavod TNP, razen v primeru, ko bi bilo s skrbniško pogodbo ali koncesijo in skladno z zakonom to urejeno drugače. Pri tem javni zavod TNP poudarja, da TD Gorje pogodbe za upravljanje z obiskom na naravni vrednoti Vintgar nima.