Laško je biser savinjske regije in sotočje dobrega počutja in zdravja, pivovarstva, čebelarstva in zeliščarstva. Na mizi z najbolj značilnimi okusi iz Laškega in okolice vas čakajo dobrote, ustvarjene s svežimi in doma pridelanimi sestavinami. Pod zelenimi hribi z izviri pitne vode, tik ob reki Savinji, vrejo na dan dokazano zdravilne termalne vode. Če potrebujete sprostitev lahko obiščete tudi Rimske terme, za doživetje v objemu narave pa tudi katero od turističnih kmetij.