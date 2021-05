V študentski kampus v Ljubljani je v petek zvečer vdrla skupina ljudi in povzročila za nekaj sto evrov škode. V ŠOU so odgovornost za dogajanje pripisali Radiu Študent, kjer pa so vse obtožbe zavrnili in jih označili za "neresnične, žaljive, nesramne in predvsem zlonamerne".

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da so bili v petek nekaj po 20. uri obveščeni o večji skupini oseb, ki pred stavbo na Pivovarniški ulici povzroča škodo. Pred prihodom policistov na kraj so se storilci že razbežali. Po do sedaj znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je več oseb poškodovalo dvoriščna vrata in inventar pred stavbo, nato pa so osebe s kraja razbežale. Z dejanjem so povzročili za nekaj sto evrov škode. Preiskava kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari še intenzivno poteka, so še pojasnili na policiji.

icon-expand ŠOU v Ljubljani za vdor v kampus krivi Radio Študent, tam očitke zavračajo. FOTO: Bobo

Predsednik Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) Klemen Petekje v izjavi po dogodku zapisal, da si "nasilnega uničevanja javne lastnine ne sme dovoliti nihče, saj je to zavržno dejanje".Uničevanje lastnine na kampusu in nasilni vdor v poslopje pa je med drugim pripisal posameznikom, med katerimi da so bili sodelavci redakcije študentske radijske postaje. Radiu Študent je očital, da je dejanje "del osebne vendete proti ŠOU in njemu osebno". Odgovorni urednik Radia Študent Matjaž Zorec je v odzivu za STA pojasnil, da je predstavnik njihovega radia na protestu spregovoril o stiskah medijev in študentskega kampusa ni niti omenil. Vse to so dokumentirali prisotni novinarji, kar je tudi njihova poklicna dolžnost. Da jih predsednik ŠOU zato poimensko izpostavlja in obtožuje hujskaštva, je po mnenju Zorca mogoče razumeti izključno kot poskus cenenega diskreditiranja kritičnih novinarjev.

Zorec je še zapisal, da je na radiu zaposlenih več kot 200 honorarnih sodelavcev in sodelavk, nekateri so aktivni državljani in študenti. A Radio Študent ne more in noče nadzirati njihovega delovanja izven radia. Zagotovil je še, da vodstvo radia v nobeni komunikaciji nikogar od sodelavcev ni pozivalo k udeležbi na študentskem protestu. Petek je v izjavi po dogodku na kampusu še napovedal prekinitev vsakršnega sodelovanja in tudi odgovarjanja na novinarska vprašanja"posameznikov, ki v svojem prostem času uničujejo lastnino ŠOU, spodbujajo k nasilju ter ustrahujejo študentke in študente, ki delajo v skupni študentski organizaciji".

Na Radiu Študent pa Petku očitajo, da izkorišča situacijo za prekinitev dialoga tako z Radiem Študent kot s širšo angažirano študentsko skupnostjo, ki se je protesta udeležila in opozorila na žalosten položaj študentske populacije. Kot napoveduje Zorec, bodo "raziskali pravne možnosti, da zaščitijo dobro ime svojih novinarjev in urednikov. Ne bomo si dovolili, da bi takšni pritiski in diskreditacije predstavnikov našega ustanovitelja kakor koli vplivali na nadaljnje poročanje o študentski politiki. To se bo še naprej izvajalo z vso dolžno skrbnostjo, objektivnostjo in prizadevanjem za kar najboljše informiranje naših poslušalcev".