Sova: Agencija ni spremljala in ne spremlja političnih strank

Na Sovi so dejali, da so njihove pristojnosti jasno določene v zakonu, prav tako tudi pogoji za izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov. "Agencija deluje v okviru veljavne zakonodaje z jasno opredeljenim ciljem - zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije in njenih vitalnih interesov," so zapisali. Spomnimo, predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je v četrtek za 24UR ZVEČER dejal, da ga je pred dnevi Mestna občina Kranj obvestila, da so kar 32-krat skušali vdreti v njegovo elektronsko pošto, osemkrat tudi uspešno: "Se pravi, da vdirajo v elektronsko pošto, sledijo telefonom, neprestano nadzorujejo, kar lahko v tem trenutku počne samo Sova ali pa je to operativna kombinacija Policije. Kar se ne dogaja niti v najbolj totalitarnih državah tretjega sveta, ki se jim mi posmehujemo."

Namigovanja na zlorabo agencije ali njeno nezakonito delovanje v Sovi najostreje in v celoti zavračajo ter poudarjajo, da agencija ni spremljala in ne spremlja političnih strank. Dodali so, da je glede na ugotovitve o delovanju tuje paraobveščevalne, torej zasebne obveščevalne agencije v povezavi s Slovenijo, izjemno pomembno, da se vsako sumljivo ravnanje ali okoliščina s predložitvijo dokazil nemudoma prijavi policiji, o zaznanih ravnanjih ali okoliščinah pa se lahko obvesti tudi Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. "Le s pravočasnim obveščanjem pristojnih organov se lahko preveri vsa dejstva in ustrezno ukrepa," so svetovali.

Hotel je narediti test, ali mu kdo sledi

Zoran Stevanović po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu FOTO: Aljoša Kravanja

Svoje sume na to, da politika izkorišča državne aparate, je Stevanović v naši oddaji utemeljil z razlago, da je svoj mobilni telefon pred dnevi "dal kolegu, da ga odpelje do mojega znanca, ki zastopa lastnika kapitala v energetskem sektorju", naslednji dan pa ga je novinar vprašal, ali je bil z njima na pijači. Stevanović je namreč po sredinem pogovoru pri predsedniku Svobode Robertu Golobu zanikal informacije Televizije Slovenija, da se je v preteklih dneh sestal z enim večjih delničarjev Petrola Darijem Južno. Stevanović je po poročanju portala Info360 zanje danes potrdil sestanek z enim od delničarjev Petrola, za N1 pa je nato dejal, da tega nikoli ni rekel. "Na novinarsko vprašanje, ali sem v četrtkovem pogovoru govoril o Petrolu, sem rekel, da sem," je dejal za N1. Na vprašanje N1, ali se je z delničarjem Petrola torej srečal njegov znanec, pa je odgovoril: "V neko bližino je prišel." Ob tem pa dodal, da je s tem, ko je znancu dal telefon, hotel narediti test, ali mu kdo sledi. N1 še poroča, da naj bi bil po nekaterih namigih na srečanju Stevanovića in Južne navzoč tudi odvetnik, ki sodeluje s Petrolom, Marko Zaman, ki pa je to odločno zanikal.

Na policiji so zatrdili, da svoje naloge opravljajo zakonito