Slovenija

Sova: Agencija ni spremljala in ne spremlja političnih strank

Ljubljana, 03. 04. 2026 14.47 pred 25 dnevi 3 min branja 189

Avtor:
Ne.M. STA
Sova

Na policiji in Sovi zavračajo namigovanja prvaka stranke Resni.ca Zorana Stevanovića o njunem nezakonitem delovanju. V Sovi tudi zagotavljajo, da ne spremljajo političnih strank. Glede na ugotovitve o delovanju tuje zasebne obveščevalne agencije v povezavi s Slovenijo pa oboji opozarjajo, da je pomembna prijava sumljivih ravnanj.

Na Sovi so dejali, da so njihove pristojnosti jasno določene v zakonu, prav tako tudi pogoji za izvajanje posebnih oblik pridobivanja podatkov. "Agencija deluje v okviru veljavne zakonodaje z jasno opredeljenim ciljem - zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije in njenih vitalnih interesov," so zapisali.

Spomnimo, predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je v četrtek za 24UR ZVEČER dejal, da ga je pred dnevi Mestna občina Kranj obvestila, da so kar 32-krat skušali vdreti v njegovo elektronsko pošto, osemkrat tudi uspešno: "Se pravi, da vdirajo v elektronsko pošto, sledijo telefonom, neprestano nadzorujejo, kar lahko v tem trenutku počne samo Sova ali pa je to operativna kombinacija Policije. Kar se ne dogaja niti v najbolj totalitarnih državah tretjega sveta, ki se jim mi posmehujemo."

Preberi še Stevanović o pritiskih: Če bi zares govoril o tem, bi vse kar vem, izpadlo kot kriminalka

Namigovanja na zlorabo agencije ali njeno nezakonito delovanje v Sovi najostreje in v celoti zavračajo ter poudarjajo, da agencija ni spremljala in ne spremlja političnih strank.

Dodali so, da je glede na ugotovitve o delovanju tuje paraobveščevalne, torej zasebne obveščevalne agencije v povezavi s Slovenijo, izjemno pomembno, da se vsako sumljivo ravnanje ali okoliščina s predložitvijo dokazil nemudoma prijavi policiji, o zaznanih ravnanjih ali okoliščinah pa se lahko obvesti tudi Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. "Le s pravočasnim obveščanjem pristojnih organov se lahko preveri vsa dejstva in ustrezno ukrepa," so svetovali.

Hotel je narediti test, ali mu kdo sledi

Zoran Stevanović po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu
Zoran Stevanović po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu
FOTO: Aljoša Kravanja

Svoje sume na to, da politika izkorišča državne aparate, je Stevanović v naši oddaji utemeljil z razlago, da je svoj mobilni telefon pred dnevi "dal kolegu, da ga odpelje do mojega znanca, ki zastopa lastnika kapitala v energetskem sektorju", naslednji dan pa ga je novinar vprašal, ali je bil z njima na pijači.

Stevanović je namreč po sredinem pogovoru pri predsedniku Svobode Robertu Golobu zanikal informacije Televizije Slovenija, da se je v preteklih dneh sestal z enim večjih delničarjev Petrola Darijem Južno. Stevanović je po poročanju portala Info360 zanje danes potrdil sestanek z enim od delničarjev Petrola, za N1 pa je nato dejal, da tega nikoli ni rekel. "Na novinarsko vprašanje, ali sem v četrtkovem pogovoru govoril o Petrolu, sem rekel, da sem," je dejal za N1.

Na vprašanje N1, ali se je z delničarjem Petrola torej srečal njegov znanec, pa je odgovoril: "V neko bližino je prišel." Ob tem pa dodal, da je s tem, ko je znancu dal telefon, hotel narediti test, ali mu kdo sledi.

N1 še poroča, da naj bi bil po nekaterih namigih na srečanju Stevanovića in Južne navzoč tudi odvetnik, ki sodeluje s Petrolom, Marko Zaman, ki pa je to odločno zanikal.

Na policiji so zatrdili, da svoje naloge opravljajo zakonito

Tudi na policiji so zatrdili, da svoje naloge opravljajo zakonito, strokovno in izključno v okviru ustavno ter zakonsko določenih pristojnosti, "ne pa na podlagi političnih interesov ali posameznih javnih interpretacij". Delovanje policije "temelji na načelu zakonitosti, strokovnosti in odgovornosti, hkrati pa je podvrženo tudi predpisanim nadzornim mehanizmom", so zapisali.

Navajajo, da so v primeru obstoja konkretnih informacij ali utemeljenih razlogov za sum nezakonitega ravnanja za to predvideni jasni postopki in pristojni organi, ki takšne sume neodvisno preverjajo. "Policija ob tem vse posameznike poziva, da morebitna nezakonita ravnanja prijavijo pristojnim organom, saj je to edini način za njihovo učinkovito in zakonito obravnavo," so zapisali.

Dodali pa so tudi, da "posplošene in nepreverjene navedbe brez konkretnih dejstev ne morejo predstavljati podlage za presojo zakonitosti ali strokovnosti dela policije, prav tako pa ne prispevajo k objektivnemu razumevanju njenega delovanja".

sova nadzor politične stranke
KOMENTARJI189

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmago56
04. 04. 2026 17.59
Jaz Stevanoviću verjamem, čeprav nisem njegov podpornik. Jaz se ne ukvarjam s politiko, le kak komentar včasih napišem, pa sem verjetno zato imel enkrat na eni daljši vožnji spremstvo. En avto je vozil za mano, pa sem ga naprej spustil, a ne je par kilometrov naprej počakal in zopet za mano vozil, to se je večkrat ponovilo, kar ne more biti naključje. So pa amaterji, lahko bi bili bolj pazljivi.
Odgovori
zmago56
04. 04. 2026 18.27
Nisem kriminalc niti politik zato je zelo zaskrbljajoče, da v Sloveniji nekdo spremlja tudi navadne državljane, ki ne hvalijo vladajoče garniture.
Odgovori
Bella Ciao1
04. 04. 2026 16.23
Pa izgleda ..da bi jih morala🤨!!!!!!
Odgovori
zmerni pesimist
04. 04. 2026 12.57
Tale je pa lovska
Odgovori
ap100
04. 04. 2026 12.39
agencija se verjetno šali -
Odgovori
zibertmi
04. 04. 2026 11.17
je pa dokazljivo,da so v času kampanje iz desnega pola sprožili grožnje na spletno pošto ljudem ,ki smo komentirali na spletnih platformah,non stop smo imeli polne predale,ki jih je potrebno proti plačilu povečat drugače sledi izbris računa za spletno pošto.nisem bil edini,pa privrženci sds ste to vedeli,sem se z enim pogovarjal glede tega,pa je takoj vprašal ,če kaj kje komentiram,volitve so mimo groženj ni več,operater je sicer te grožnje zaznal in jih označil za brezpredmetne in naj ne ukrepamo.tudi na spletnih portalih so se oglašali ljudje z istim problemom,seveda tisti,ki sds stranke in njihovih načel ne maramo.
Odgovori
zibertmi
04. 04. 2026 11.17
tako ,da desni-bog vse vidi in vse ve greh se delati ne sme.janez ne bo videl nebeškega kraljestva
Odgovori
jogo
04. 04. 2026 11.57
zibertmi A si ga spet mal preveč ruknu?
Odgovori
zibertmi
05. 04. 2026 11.21
nekomu ,ki veliko objavlja na spletnih portalih je telekom izklopil internet.bo šlo kletar
iziizi
04. 04. 2026 10.56
političnih strank ne gledajo si pa lahko zmišljujejo kaj so vidli nimajo pa posnetkov
zmago56
04. 04. 2026 09.31
Sova je podaljšana roka globoke države in deluje kot nekdanja Ud**. Kdor tega ne verjame živi v nekem drugem svetu.
rob3rt
04. 04. 2026 15.54
Sova je podaljšana roka rdeče mafije na čelu s kraljico 10% Jankovićem...
marker1
04. 04. 2026 08.55
Sova je služba v rokah levičarjev za nadzor desnice.
Bella Ciao1
04. 04. 2026 08.37
Koliko bodo kaj Izraelci zahtevali za posnetke s Trstenjakove??? Mora SDS zato v vlado, da bo lahko naš denar tratila za izsiljevalce iz Izraela...?? Stevanovič mora vedeti, da s podporo protislovensko paradržavi JJ Vrtovec logar seda na ta vlak...ki bo kmalu zapeljal v prepad in bo soodgovoren.
Smuuki
04. 04. 2026 13.06
Koliko je to stalo ve golob. On je to poravnal in dobil nova znanja. Nikjer več ne slišimo besede genocid, palestina je izginila iz novic, arabskih šalov ni na ekranih več. Res tega nihče ne opazi?
Kumul
04. 04. 2026 08.19
Čakte malo, kdo je spremljal tisto Trstenjakovo 8? Sova ali Čuk? Slik res še jismo vidli, rekli so da so spremljalj, zdaj ne. Ali ni tam politična stranka? Nič več ne razumem. Trstenjakova, Gregorčičeva, Levstikova, Litijska in SOVA nič?
Vesela Jasna
03. 04. 2026 21.58
Stevanoviću se vidi, da se preveč druži z desnuhi. Laže, zavaja, si izmišljuje in halucinira. Direkt za v desno vlado. Ima vse potrebne kvalitete. Tudi obsojen je že bil.
natas999
03. 04. 2026 21.56
greznca kot sodstvo
jutri_pa_res
03. 04. 2026 21.51
Če bi se izkazalo, da državna protiobveščevalna služba SOVA nadzira politične stranke, ki niso po volji oblasti in strica iz ozadja, je to škandal vseh škandalov, resnična grožnja demokraciji, ne pa kdo je naredil prisluhe skorumpiranim politikom...Zaradi nečesa podobnega je pred leti odstopil Nixon...
Buci in Bobo
04. 04. 2026 11.01
Sej je. Celo Golobu so odstopili material za sfukavanje političnega nasprotnika. Kdo iz Sove je to bil pa se "ne ve". Nek izdajalski smrdljivec.
Feniks77
03. 04. 2026 21.38
sove sploh ne rabimo , samo poglejte kakšna mafija deluje v ljubljani in kaj sova naredi ??? nič pusti mafiji da dila ker sami si manejo nesposobne roke.
Vesela Jasna
03. 04. 2026 21.59
Imamo Black cube, a ne?
Feniks77
03. 04. 2026 21.37
ja no kdo pa bi povedal in priznal v njihovem imenu , nihče zato nosi krivdo kadivnik ker je naredo udbovsko sovo in kot tako jo je treba nemudoma razstavit na prafaktorje ker je začela bit vodilo politike . in da jo ena kovačeva iz 8 marca pelje skozi vrelo juho je pa sploh smesno da imamo sovo ker je totalno nesposobna.
razumi če lahko
03. 04. 2026 21.32
Ne sledimo nikomur ?! Dva dni nazaj članek Izraelci ali Cube ne vem kaj so že so bili na sedežu SDS ! Zanimivo kako so potem prišli do tega podatka ?!
Oknaj 4
03. 04. 2026 20.58
Sova in policija zanikata vpletenost . Naj vas spomnim ; Golob ni bil zadovoljen z policijo zato je za svoje varovanje določil svoj oddelek in kje piše da nima svoje policiste katerim zaupa tudi za take namene
kovanec
03. 04. 2026 21.12
Jajo na primer ni zaupal pravosodju. V Avstrijo možakar sedi, pri nas je postopek zastaral, za isto stvar. Ta stvar je malček sumljiva.
Hribovito2020
03. 04. 2026 20.54
Stevanović že ve ampak brez dokazov
Naiven_od_rojstva
03. 04. 2026 20.26
Če bi bila SOVA profesionalna služba, ne bi ničesar slišali od nje, samo pristojni organi bi ukrepali. So pač kekci, izraelki MOSAD se samo smeje.
Julijann
03. 04. 2026 20.37
Drži. Identiteta zaposlenih mora biti skrita. Koliko denarja prejemajo je tudi skrito. Dobro, lahko le vemo kdo je direktor, za operativne pa se ne sme vedeti.
SAME KLOBASE
03. 04. 2026 20.21
Ja ja v Sloveniji je tako kot je bilo leta 1950.... Vse pod nadzorom.... Torej kumunizem z vodstvom iz ozadja.... Milan bi moral že 20 let nazaj prestopiti prak v drugo dimenzijo... Ono pod zemljo pa bi bilo lažje vsem
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
