Sova bo Knovs seznanila glede morebitnih vplivov Rusije in Izraela

V javnosti v preteklih tednih odmeva prijateljevanje predsednice republike Nataše Pirc Musar z Viktorijo Krivolucko, Rusinjo, ki ima tudi slovensko državljanstvo. Ta teden je časnik Dnevnik v sodelovanju z avstrijsko tiskovno agencijo APA razkril, da je predsednica med letoma 2015 in 2022 večkrat obiskala Rusijo, nazadnje za novo leto 2022, nekaj tednov pred začetkom agresije Rusije na Ukrajino.

Prav tako se je izkazalo, da je bila Krivolucka pred leti v zvezi z Romanom Jegličem, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne Varnostno-informativne službe (VIS), kasneje pa je živel v Rusiji.