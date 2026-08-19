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Slovenija

Sova bo Knovs seznanila glede morebitnih vplivov Rusije in Izraela

Ljubljana, 19. 08. 2026 17.19 pred 18 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Sova

Predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janja Sluga je za čez teden dni sklicala nujno sejo odbora, na kateri pričakuje predstavitev informacij Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije.

V javnosti v preteklih tednih odmeva prijateljevanje predsednice republike Nataše Pirc Musar z Viktorijo Krivolucko, Rusinjo, ki ima tudi slovensko državljanstvo. Ta teden je časnik Dnevnik v sodelovanju z avstrijsko tiskovno agencijo APA razkril, da je predsednica med letoma 2015 in 2022 večkrat obiskala Rusijo, nazadnje za novo leto 2022, nekaj tednov pred začetkom agresije Rusije na Ukrajino.

Prav tako se je izkazalo, da je bila Krivolucka pred leti v zvezi z Romanom Jegličem, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne Varnostno-informativne službe (VIS), kasneje pa je živel v Rusiji.

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Poslanec SDS Žan Mahnič zato meni, da obstaja sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo, kar so v uradu predsednice ostro zavrnili.

Preberi še Mahnič predlaga ustavitev poročil predsednici, urad očitke zanika

Sklepni del volilne kampanje pred zadnjimi državnozborskimi volitvami pa so močno zaznamovali tajno posneti, zmanipulirani in anonimno objavljeni pogovori tudi z vidnejšimi člani levosredinskega političnega pola, ki naj bi razkrivali mreže vpliva in domnevno korupcijo na levici. Za njimi naj bi stali paraobveščevalci izraelske družbe Black Cube. Predstavniki Black Cube pa so večkrat obiskali sedež SDS na Trstenjakovi ulici v Ljubljani. Obiske je potrdila tudi Sova. Zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev je bilo na ustavno sodišče vloženih več ustavnih pritožb.

knovs sova

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zmerni pesimist
19. 08. 2026 17.47
Sova ha ha
Odgovori
0 0
petb
19. 08. 2026 17.43
Vse, da se preusmeri pozornost s predvolilnih prevar.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
19. 08. 2026 17.37
Zakaj pa? Zakaj ravno sedaj? Kaj pa prej....
Odgovori
0 0
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