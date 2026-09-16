Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sova in OVS bosta še naprej poročala Nataši Pirc Musar

Ljubljana, 16. 09. 2026 20.43 pred 59 minutami 3 min branja 20

Avtor:
STA
Nataša Pirc Musar gosti posvet strank za kandidata za predsednika vlade

Sova in OVS bosta še naprej poročala predsednici republike, saj jima to nalaga več zakonov, so na poslansko pobudo poslanca Žana Mahniča o omejevanju dostopa do tajnih podatkov predsednici Nataši Pirc Musar odgovorili v vladi. Bodo pa razmislili o spremembi zakonodaje glede nabora tistih, ki dostopajo do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja.

Poslanec SDS Žan Mahnič je v sredini avgusta vladi predlagal, da predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb.

A so mu v vladi zdaj odgovorili, da bosta Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) in Obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo (OVS) svoje naloge poročanja predsednici republike izvajala še naprej, saj navedeno določata tako zakon o Sovi kot zakon o obrambi.

Področje obravnavanja in varovanja tajnih podatkov pa ureja zakon o tajnih podatkih. Ta opredeljuje, da imajo pravico dostopa do tajnih podatkov samo tiste osebe, ki imajo ustrezno dovoljenje in se morajo s tajnimi podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali delovnih nalog, torej da imajo t. i. "potrebo po vedenju".

Zakon sicer določa tudi izjeme, ki lahko do tajnih podatkov, vezanih na opravljanje določene funkcije, dostopajo brez posebnega dovoljenja. To so poleg predsednika republike in predsednika vlade tudi poslanci in državni svetniki, generalni sekretar državnega zbora, ministri in predstojniki vladne službe, sodniki, tožilci, generalni državni odvetnik in njegov namestnik, varuh človekovih pravic in v omejenem obsegu njegov namestnik, guverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije, člani Računskega sodišča in Fiskalnega sveta, člani Državne revizijske komisije, zagovornik načela enakosti in informacijski pooblaščenec.

Dostop do tajnih podatkov brez izdaje dovoljenja imajo na podlagi funkcije tudi člani Komisije DZ za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb.

Preberi še Mahnič predlaga ustavitev poročil predsednici, urad očitke zanika

Tajnega podatka nihče ne sme dobiti prej in v večjem obsegu, kot je to potrebno za opravljanje njegovih delovnih nalog ali funkcije in jih ne smejo uporabljati za druge namene.

Dostop do tajnih podatkov, vezan na funkcijo in podeljen z zakonom, lahko preneha s prenehanjem funkcije določene osebe, pri predsedniku republike pa tudi v primeru ustavne obtožbe. Ne more pa jim dostopa odvzeti izvršilna veja oblasti, opozarja vlada v odgovoru.

Vlada ob tem poudarja, da je Slovenija s sprejemom zakona o tajnih podatkih to področje uskladila s standardi EU in Nato in drugih držav članic ter na področju varovanja tajnih podatkov postala partnerica, vredna zaupanja. "Republika Slovenija ima na področju dostopa do tajnih podatkov na podlagi funkcije (ex lege) primerljivo pravno ureditev z ostalimi članicami EU ter Nato, saj njihova pravna ureditev s področja varovanja tajnih podatkov dostop do tajnih podatkov na podlagi funkcije določa najmanj izvoljene predstavnike ljudstva ter predsednike sodišč in sodnike, odvzema te pravice pa prav tako ne predvideva," so zapisali.

Obenem pa ugotavljajo, da "imamo v Sloveniji, v primerjavi z našimi partnericami, določen zelo širok nabor oseb, ki so izjeme in ne potrebujejo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, ampak lahko dostopajo do tajnih podatkov že na podlagi same funkcije".

Vlada meni, da bi moral biti nabor oseb, ki lahko dostopa do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja, omejen le na ključne nosilne funkcije v državi. "Tako da bomo v zvezi z navedenim na vladi in uradu vlade za varovanje tajnih podatkov preučili možnost spremembe in dopolnitve zakona o tajnih podatkih, ki bo prispevala k večji varnosti ter zmanjšala možnost morebitnih zlorab tajnih podatkov," so navedli v odgovoru poslancu Mahniču.

žan mahnič nataša pirc musar sova ovs

Tuji delavci s shodom opozorili na izgon delavskih družin

Koga v boj za Ljubljano pošilja desnica? Kdo bo kandidiral v Mariboru?

24ur.com Vlada prikimala: odslej izmenjava osebnih podatkov med NIJZ in policijo
24ur.com Sumi kaznivih dejanj na uradu za preprečevanje pranja denarja
24ur.com Knovs o poročilih o delu Sove, OVS in Policije
24ur.com Zaznana in izpostavljena nepravilnost ali zloraba dokumentov?
24ur.com Lamut odgovarja: Ne moja samovolja, to je bila moja dolžnost
24ur.com Knovs pripravlja poročilo, ki bo pokazalo, da si izjave vpletenih nasprotujejo
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
16. 09. 2026 21.42
Mahniću se vidi, da je bil v zadnjem času na izobraževanju in izpopolnjevanju govorice pri Rosviti! Isti presledki!
Odgovori
+0
1 1
Groucho Marx
16. 09. 2026 21.46
Naš neumorni 140.
Odgovori
0 0
Banion
16. 09. 2026 21.38
onk onk
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
16. 09. 2026 21.37
Kmau bo Mahnić letal po strehi parlamenta, tako kakor tisti njegov SDS mlajši kolega iz prejšnjega mandata!
Odgovori
+2
3 1
Groucho Marx
16. 09. 2026 21.43
Ja, 139.
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
16. 09. 2026 21.17
Prav je tako.
Odgovori
-2
2 4
Holy50
16. 09. 2026 21.14
V tej koaliciji se ne ve kdo pije kdo plača.
Odgovori
+5
7 2
vlahov
16. 09. 2026 21.12
Urad lahko ukinemo in centralno banko tudi .
Odgovori
+3
6 3
Slavko BabIč
16. 09. 2026 21.15
in SDS stranko 137 nick!
Odgovori
+1
4 3
Slavko BabIč
16. 09. 2026 21.11
Pričakujem 120 komentarjev 137 nicka iz kleti na ta članek!
Odgovori
+2
4 2
Groucho Marx
16. 09. 2026 21.35
Največ komentarjev je tvojih.
Odgovori
+1
2 1
Slavko BabIč
16. 09. 2026 21.37
Ja 137 nick, groucho!
Odgovori
-1
0 1
Groucho Marx
16. 09. 2026 21.42
Kar uživaj, 138.
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
16. 09. 2026 21.10
Sfečarija v klejti pa v jok....
Odgovori
+3
5 2
Rothschild1
16. 09. 2026 21.06
Tudi, ce bi ostala brez informacij, Rusi dobivajo zaupne informacije tudi po drugih rdecih kanalih
Odgovori
-4
4 8
ap100
16. 09. 2026 21.04
če bi bila ta ženska državotvorna bi se sama za 3 mesece odpovedala poročilom ter to po potrebi podaljšala
Odgovori
+3
7 4
bibaleze
Portal
Maluma drugič postal očka: njegov sinček nosi čudovito ime
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Porod je lahko šok tudi za očeta: to morate vedeti, preden stopite v porodno sobo
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
zadovoljna
Portal
Nosečo jo je varal, njeno sporočilo pa bi morala slišati vsaka ženska
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Zato ne morete shujšati
Zato ne morete shujšati
Poljubila bivšega moža srbske pevke
Poljubila bivšega moža srbske pevke
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Zlato je v zadnjih letih raslo. Bi moralo imeti mesto tudi med vašimi prihranki?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Veste, na čem sedi ta fant?
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
Lepa sociopatka razkrila svojo temno plat: 'Pretvarjam se, da mi je mar'
dominvrt
Portal
Obama razkril, da so se poslovili od dolgoletne družinske članice
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Te stvari v domu lahko preživijo generacije, druge je treba menjati presenetljivo hitro
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
okusno
Portal
Sočno jabolčno pecivo, ki ga boste pekli znova in znova
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956