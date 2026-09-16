Sova in OVS bosta še naprej poročala Nataši Pirc Musar

Poslanec SDS Žan Mahnič je v sredini avgusta vladi predlagal, da predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb.

A so mu v vladi zdaj odgovorili, da bosta Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) in Obveščevalno-varnostna služba ministrstva za obrambo (OVS) svoje naloge poročanja predsednici republike izvajala še naprej, saj navedeno določata tako zakon o Sovi kot zakon o obrambi.

Področje obravnavanja in varovanja tajnih podatkov pa ureja zakon o tajnih podatkih. Ta opredeljuje, da imajo pravico dostopa do tajnih podatkov samo tiste osebe, ki imajo ustrezno dovoljenje in se morajo s tajnimi podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali delovnih nalog, torej da imajo t. i. "potrebo po vedenju".

Zakon sicer določa tudi izjeme, ki lahko do tajnih podatkov, vezanih na opravljanje določene funkcije, dostopajo brez posebnega dovoljenja. To so poleg predsednika republike in predsednika vlade tudi poslanci in državni svetniki, generalni sekretar državnega zbora, ministri in predstojniki vladne službe, sodniki, tožilci, generalni državni odvetnik in njegov namestnik, varuh človekovih pravic in v omejenem obsegu njegov namestnik, guverner in namestnik guvernerja Banke Slovenije, člani Računskega sodišča in Fiskalnega sveta, člani Državne revizijske komisije, zagovornik načela enakosti in informacijski pooblaščenec.

Dostop do tajnih podatkov brez izdaje dovoljenja imajo na podlagi funkcije tudi člani Komisije DZ za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb.