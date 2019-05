Bi radi službo 'tajnega agenta'? Sova išče nove sodelavce

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je prvič javno objavila prosta delovna mesta. "Izjemno malo novih zaposlitev v agenciji v preteklih letih, hiter tehnološki razvoj ter spreminjajoča se narava in oblika sodobnih varnostnih groženj in tveganj agenciji kot organizaciji narekujejo okrepitev in osvežitev z novimi in mlajšimi kadri," so potrebo po novih sodelavcih pojasnili v Sovi.

Po zakonu o Sovi sicer agencija lahko sklene delovna razmerja brez razpisa ali objave. Kot so pojasnili, so se za javno objavo prostih delovnih mest odločili zaradi večje transparentnosti delovanja, želijo pa si doseči tudi čim večji krog ljudi, ki bi jih zanimalo delo v Sovi. Poleg tega želijo "omogočiti javnosti v čim večji možni meri vpogled v svoje delo, krepiti komunikacijski kanal z javnostjo in izgrajevati zaupanje v delo agencije", so zapisali.

Bi radi službo 'tajnega agenta'?

Pritegniti želijo dinamične in motivirane sodelavce, ki jih zanima delo na obveščevalno-varnostnem področju, ki jih delovni izzivi motivirajo in so se pripravljeni prilagoditi posebnostim zaposlitve v agenciji, so pojasnili.