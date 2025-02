Sova naj bi preklicala tajnost podatka iz pričanja Lindava pred komisijo

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je tedaj predlagala, da se razprava in odločanje o vmesnem poročilu umakne s seje in prestavi na eno od naslednjih, a so poslanci tak predlog zavrnili. Predsednik komisije Aleš Rezar (Svoboda) pa je osebno jamčil, da v poročilu ni tajnih podatkov. Obenem je dejal tudi, da vsak tajni podatek, ki pricurlja v javnost, izgubi vrednost tajno.

Že ob obravnavi vmesnega poročila komisije, ki preiskuje sume nedopustnega vmešavanja politike v delo policije in drugih državnih organov, se je na plenarni seji v DZ vnela burna razprava, ali so v javnem delu poročila, ki je vseboval ugotovitve komisije o aretaciji ruskih vohunov, objavljeni tudi tajni podatki.

Policija sicer preiskuje sum izdaje tajnih podatkov, o čemer je obvestila tudi DZ. Sova pa je zdaj potrdila, da je njen direktor Joško Kadivnik zaradi bistveno spremenjenih okoliščin preklical stopnjo tajnosti podatka, ki ga je agencija kot takšnega prepoznala na zaslišanju nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Lindava na zaprtem delu seje omenjene komisije. Katere so te spremenjene okoliščine, Sova ni pojasnila, poroča spletni portal N1.

Po pisanju portala je Sova potrdila, da se preklic tajnosti nanaša na datum 28. november 2022, torej dan, ki naj bi bil možen datum aretacije ruskih vohunov, a je do te prišlo teden pozneje, 5. decembra 2022. Sova je tudi izpostavila, da je datum 28. november javnosti razkril predsednik komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb Janez Žakelj (NSi).

V vmesnem poročilu je sicer komisija ugotavljala, da se datum aretacije ni nikoli spreminjal, 28. november pa je bil v akcijskem načrtu Sove zapisan le kot orientacijski dan predvidene aretacije. Po navedbah N1 pa je bil ta datum kot tajen označen zato, ker bi njegovo razkritje Rusiji izdalo, da je Sova prepoznala vzorec komuniciranja obveščevalne službe z vohunoma oziroma da je ta komunikacija potekala ob ponedeljkih.

Marca lani je pred preiskovalno komisijo DZ pričal tudi direktor Sove Kadivnik, ki je podal odgovore in pojasnila na zastavljena vprašanja, ni pa predal nobenih dokumentov Sove, so na slednji pojasnili za N1. Na podlagi zahtevkov pa je te preiskovalni komisiji posredovala Sova, a imajo vsi ti posredovani dokumenti še vedno oznako tajnosti. "Po oceni agencije tajni podatki iz te dokumentacije niso bili objavljeni v javnem poročilu," so za N1 še dodali na Sovi. Opozicija je namreč vztrajala, da so bili v javnem delu vmesnega poročila objavljeni tajni podatki iz dokumentacije, ki jih je Sova posredovala preiskovalni komisiji.