Sova naj bi zaradi izdaje tajnih podatkov ovadila Bobnarjevo in Lindava

Kot smo poročali, je Sova lani v Ljubljani odkrila dva tuja državljana, ki sta vohunila za Rusijo. Delovala sta v najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom. Skupaj z Nacionalnim preiskovalnim uradom ju je v začetku lanskega decembra priprla. Osumljencema za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine grozi skupaj do osem let zapora.

V zvezi s tem sta Lindav in Bobnarjeva po naših neuradnih informacijah na za javnost zaprtem delu seje poslancem razkrila, da naj bi predsednik vlade Robert Golob lani direktorju Sove naročil, da preloži aretacijo ruskih vohunov na 5. december. Razlog za to pa naj bi bilo sovpadanje aretacije z referendumskim trojčkom.

Predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janez Žakelj je že oktobra napovedal, da bodo v zvezi s temi očitki nadaljevali pridobivanje podrobnejših pojasnil. Po pogovorih, ki so jih opravili z direktorjem Sove, NPU, generalne policijske uprave, so namreč ugotovili, da se vsa dejstva niso skladala. Porajali so se dvomi, da datum aretacije ni bil izbran strokovno, pač pa politično. Bobnarjeva in Lindav vztrajata pri svojih besedah. Na naslednjo sejo, ki je potekala včeraj, so povabili tudi Roberta Goloba, a ta ni prišel.