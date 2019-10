Sova potrdila naznanitev kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je danes pri Državnem tožilstvu RS in in policiji naznanila znane in neznane storilce zaradi suma storitve več kaznivih dejanj po 260. členu Kazenskega zakonika, so zapisali na uradni spletni strani agencije. Podrobnejših pojasnil v zvezi z ovadbo agencija zaradi interesa nadaljnjih postopkov ne more posredovati, še dodajajo.