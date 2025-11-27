Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Sova: Predlog zakona 'nikakor ne omogoča neomejenega posega v zasebnost'

Ljubljana, 27. 11. 2025 19.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
0

V Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) ob kritikah novih pooblastil, ki jih predvideva predlog novele zakona o Sovi, opozarjajo na varovalke. Poudarjajo, da se posebne oblike pridobivanja podatkov lahko izvajajo samo ob največjih grožnjah nacionalni varnosti in da gre za ureditev, primerljivo tisti v drugih članicah EU.

Sedež Sove
Sedež Sove FOTO: Bobo

V odgovoru za STA so se odzvali na kritike novele, ki jo je vlada v DZ posredovala v začetku meseca. Prepričani, da predlagane spremembe grobo širijo nadzor nad državljani in kršijo njihove temeljne ustavne pravice, so v inštitutu Danes je nov dan pripravili tudi posebno spletno kampanjo z naslovom Ali mi Sova prisluškuje? V Piratski stranki pa proti novim pooblastilom Sove zbirajo podpise.

Preberi še Širitev obveščevalnih dejavnosti, uporaba lovilca signalov, dostop do podatkov telefona

V Sovi odgovarjajo, da predlog zakona "nikakor ne omogoča neomejenega posega v zasebnost ljudi, zlorabe njihovih osebnih podatkov in izgube dostojanstva ter nikakor ne služi pritiskom, ki lahko omejijo svobodo izražanja, zbiranja in združevanja, saj se posebne oblike lahko izvajajo samo ob največjih grožnjah nacionalni varnosti Republike Slovenije, ki so taksativno določene v predlogu zakona, in le na podlagi odredbe predsednika vrhovnega sodišča". Poleg vseh dosedanjih oblik nadzora predlog predvideva tudi posebnega pooblaščenca za nadzor.

Preberi še Direktor Sove se je v Beli hiši srečal z Donaldom Trumpom

Ob tem pojasnjujejo, da je namen predlaganih sprememb zagotoviti učinkovitost delovanja agencije na obveščevalno-varnostnem področju z ozirom na stanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih sredstev in tehnološkega razvoja nasploh. Predlagane novosti pa so po njihovih navedbah primerljive z obveščevalno-varnostnimi službami držav članic EU in odziv na ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije.

"Ni zanemarljivo, da je trenutna ocena teroristične ogroženosti v Republiki Sloveniji srednja, kar pomeni, da je možno, da se bo nasilno teroristično dejanje zgodilo," so se še odzvali v Sovi.

Spletni portal N1 medtem poroča, da DZ predloga novele zakona o Sovi na decembrski seji še ne bo obravnaval. Kot navaja, se je za preložitev zavzela poslanska skupina Svoboda, kot razlog pa navedla, da je potreben še en razmislek, ali so v predlagano novelo res vključene vse varovalke, ki bi onemogočile zlorabe.

Predlog novele zakona o Sovi predvideva, da bi agencija lahko pridobivala in vrednotila podatke ter posredovala informacije iz tujine ali v povezavi z njo, pomembne za zagotavljanje varnostnih, političnih ali gospodarskih interesov Slovenije. Agencija lahko zdaj to počne le za podatke in informacije iz tujine. Uvaja tudi uporabo IMSI-lovilca ter neposredni dostop do podatkov telekomunikacijskega sredstva za beleženje komunikacijskega prometa na sredstvu.

Sova zakon o Sovi zasebnost nadzor nacionalna varnost
Naslednji članek

Luč na koncu predora: več kot 300 specializantov družinske medicine

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1384