Sova: Predlog zakona 'nikakor ne omogoča neomejenega posega v zasebnost'

V odgovoru za STA so se odzvali na kritike novele, ki jo je vlada v DZ posredovala v začetku meseca. Prepričani, da predlagane spremembe grobo širijo nadzor nad državljani in kršijo njihove temeljne ustavne pravice, so v inštitutu Danes je nov dan pripravili tudi posebno spletno kampanjo z naslovom Ali mi Sova prisluškuje? V Piratski stranki pa proti novim pooblastilom Sove zbirajo podpise.

V Sovi odgovarjajo, da predlog zakona "nikakor ne omogoča neomejenega posega v zasebnost ljudi, zlorabe njihovih osebnih podatkov in izgube dostojanstva ter nikakor ne služi pritiskom, ki lahko omejijo svobodo izražanja, zbiranja in združevanja, saj se posebne oblike lahko izvajajo samo ob največjih grožnjah nacionalni varnosti Republike Slovenije, ki so taksativno določene v predlogu zakona, in le na podlagi odredbe predsednika vrhovnega sodišča". Poleg vseh dosedanjih oblik nadzora predlog predvideva tudi posebnega pooblaščenca za nadzor.

Ob tem pojasnjujejo, da je namen predlaganih sprememb zagotoviti učinkovitost delovanja agencije na obveščevalno-varnostnem področju z ozirom na stanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih sredstev in tehnološkega razvoja nasploh. Predlagane novosti pa so po njihovih navedbah primerljive z obveščevalno-varnostnimi službami držav članic EU in odziv na ogrožanja nacionalne varnosti Republike Slovenije.

"Ni zanemarljivo, da je trenutna ocena teroristične ogroženosti v Republiki Sloveniji srednja, kar pomeni, da je možno, da se bo nasilno teroristično dejanje zgodilo," so se še odzvali v Sovi.

Spletni portal N1 medtem poroča, da DZ predloga novele zakona o Sovi na decembrski seji še ne bo obravnaval. Kot navaja, se je za preložitev zavzela poslanska skupina Svoboda, kot razlog pa navedla, da je potreben še en razmislek, ali so v predlagano novelo res vključene vse varovalke, ki bi onemogočile zlorabe.