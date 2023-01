Sova v Ljubljani odkrila dva ruska vohuna in ju priprla

Predkazenski postopek so na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani neuradno začeli na podlagi naznanila Slovenske obveščevalno-varnostne službe Sova. Decembra lani so nato na preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča zoper dve privedeni fizični osebi zaradi kaznivega dejanja vohunstva vložili zahtevo za preiskavo.

Kot poroča časopis Delo , naj bi ruska vohuna z državljanstvom ene od južnoameriških držav (vsaj eden naj bi imel argentinsko državljanstvo) delovala pod lažno identiteto. Pri pregonu in priprtju osumljencev je sodeloval tudi Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Prijeli so ju v najeti pisarni v poslovni stavbi v Ljubljani za Bežigradom.

Zoper oba osumljena je uvedena preiskava zaradi suma kaznivega dejanja vohunjenja za tujo obveščevalno službo in kaznivih dejanj overitve lažne vsebine. Za kaznivo dejanje vohunstva jima grozi od šestih mesecev do petih let zaporne kazni, za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine pa zaporna kazen do treh let.

Ruska agenta, ki sta delovala na Parmovi ulici, naj bi služila ruski vojaški obveščevalni službi GRU in delovala v okviru kompleksnega programa, ki so ga protiobveščevalci v ZDA poimenovali "ilegalci". To je močno razpredeno omrežje visoko usposobljenih "spečih agentov", ki imajo večinoma lažne identitete in državljanstva tretjih držav, pogosto držav Južne Amerike, največkrat pa delujejo pod okriljem vojaške obveščevalne službe GRU. V ZDA so med njimi odkrili tudi vohune v obveščevalni službi ruskega zunanjega ministrstva SVR.

Več aretacij ruskih vohunov tudi v tujini

Na Norveškem so oktobra lani aretirali brazilskega akademika in raziskovalca na univerzi Tromsøju Joséja Assisa Giammariasa. Kot je razkrila norveška obveščevalna služba, je brazilski raziskovalec v resnici častnik ruske obveščevalne službe Mihail Mikušin.

Lani poleti pa je nizozemska obveščevalna služba AIVD v Haagu prijela še enega brazilskega državljana Viktorja Mullerja Ferreiro, ki je bil v resnici agent GRU Sergej Vladimirovič Čerkasov. Ta se je skušal prek stika s pripravnikom infiltrirati v Mednarodno kazensko sodišče v Haagu, ki preiskuje vojne zločine Rusije v Ukrajini.

Prav tako pa so ruske agente in sodelavce ruskih obveščevalnih služb pred kratkim odkrili tudi na Švedskem, v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Madžarskem, Poljskem, v Moldaviji in Latviji. Med njimi so bili poslanci, uradniki, pripadniki oboroženih sil, poslovneži pa tudi uslužbenec železnic v Latviji, ki je fotografiral in snemal premike Natovih enot ter posnetke pošiljal kontaktom v ruskih obveščevalnih službah.